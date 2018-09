Inhalt Seite 1 — Neue Filmbücher Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Uwe Nettelbeck

Das Risiko, in einem Lande Filmliteratur zu verlegen, das nun schon seit Jahrzehnten an einer inzwischen längst lächerlichen Filmkrise laboriert und in dem fremdsprachige Filme von Rang viel zu oft entweder keinen Verleiher oder kein Publikum finden, ist beträchtlich – Bücher über Filme sind in der Bundesrepublik ein noch schlechteres Geschäft als Bücher über Bücher. Die Zahl der Verlage aber, die sich auf dieses Risiko einlassen, nimmt zu, das Interesse an filmkritischer Literatur ist gewachsen.

Es hat sich jedoch noch kein Verlag gefunden, von dem man sagen könnte, er betreibe die Publikation von Filmliteratur mit System und Umsicht. Die Liste sieht dementsprechend aus. Eine auch nur halbwegs brauchbare Handbibliothek läßt sich aus ihr noch nicht zusammenstellen. Das Material, das sie liefert, ist so bunt gemischt wie unzureichend – bisher sind es der blinde Zufall und die sich aus irgendwelchen Gründen irgendwelchen Verlagen bietenden Gelegenheiten, die das Erscheinen des einen oder des anderen Titels veranlaßt haben. Daß die Zahl der veröffentlichten Titel zunimmt, ist zwar ein gewisser Trost, aber auch nicht mehr als das. Wer hierzulande verrückt genug ist, seine Lektüre von Sekundärliteratur zum Film nach dem Stand der Dinge einrichten zu wollen, bleibt nach wie vor auf seine Französisch-, Englisch- oder Italienisch-Kenntnisse angewiesen.

Das fängt bei den Zeitschriften an und geht weiter damit, daß sich das Publizieren von Drehbüchern oder Filmtexten bei uns noch immer nicht im wünschenswerten Maße durchgesetzt hat, und hört schließlich bei jenen Büchern auf, die außer ihrer Aktualität keine Attraktionen vorzuweisen haben. Wenn die Jahre sie dann um diesen wesentlichen Vorzug gebracht haben, kann es passieren, daß sie auf Deutsch erscheinen. Jean-Louis Rieupeyrouts Buch über den Western zum Beispiel erschien, allerdings von seinem deutschen Herausgeber Joe Hembus um die Fleißarbeit eines ausführlichen Anhanges mit Generics bereichert, kurz bevor sein Autor in Frankreich eine weitere Arbeit vorlegte. Ganz abgesehen davon war es nicht das beste Buch über den Western – das stammt von den Amerikanern Everson und Fenin und ist unübersetzt geblieben wie so manches andere Standardwerk, zum Beispiel Jay Leydas ausgezeichnete Monographie über den sowjetischen Film.

Zu den Verlagen, die sich um das Erscheinen deutschsprachiger Filmliteratur verdient gemacht haben, gehören: der Suhrkamp Verlag mit zwei Spectaculum-Bänden und Siegfried Kracauers „Theorie des Films“; der Verlag Sigbert Mohn mit einer „Geschichte des Films“ von Ulrich Gregor und Enno Patalas und einer „Geschichte des modernen Films“ der gleichen Autoren sowie mit „Wie sie filmen“, einer jetzt erscheinenden Sammlung von Interviews mit Regisseuren; der Verlag Marion von Schröder mit einer „Sozialgeschichte der Stars“ von Enno Patalas, Jacques Siçliers Bergman-Buch und der Drehbuchreihe „Cinemathek“, die jetzt beim Verlag der Zeitschrift Filmkritik weiter erscheint (und dort hoffentlich in schnellerer Folge); der Piper Verlag mit einer Materialiensammlung, deren erster Band leider noch aussteht; der Carl Schünemann Verlag mit dem Western-Buch von Rieupeyrout und einer unterhaltsamen Studie über die Erotik im Film von Raymond Durgnat, „Sexus Eros Kino“; der Hanser-Verlag, der Alain Robbe-Grillets „Unsterbliche“ druckte; der Walter Verlag mit Jean Cayrols „Muriel“-Drehbuch.

Siegfried Kracauers „Theorie des Films“ ist ein sympathisches Buch, weil sich dieser Mann, der einmal, in den zwanziger Jahren, zu jenen wenigen gehörte, die sich rechtzeitig um die sozialen und industriellen Aspekte des Films gekümmert haben, aber damals, im Gegensatz zu Walter Benjamin, filmästhetische Aspekte ungebührlich vernachlässigte und deshalb oft zu heute nicht mehr haltbaren Schlüssen kam, weil sich dieser Mann nach Jahren hingesetzt hat, um den einstigen Fehler. zu kompensieren. Die „Theorie des Films“ ist ein gigantischer Besinnungsaufsatz, beginnt mit Begriffsdefinitionen über Begriffsdefinitionen und bei Lumière und Méliès, tastet sich an Hand einer strikten Gliederung, wobei man ständig in Fußnoten zum Vor- und Zurückblättern angehalten wird, langsam und alles bedenkend vor, um erschöpft mit der einfachen Feststellung zu enden, daß der Film sichtbar mache, was man zuvor nicht gesehen habe oder vielleicht nichteinmal habe sehen können. „Er (der Film) hilft uns in wirksamer Weise, die materielle Welt mit ihren psycho-physischen Entsprechungen zu entdecken. Wir erwecken diese Welt buchstäblich aus ihrem Schlummer, ihrer potentiellen Nicht-Existenz, indem wir sie mittels der Kamera zu erfahren suchen. Das Kino kann als ein Medium definiert werden, das besonders dazu befähigt ist, die Errettung physischer Realität zu fördern. Seine Bilder gestatteten uns zum erstenmal, die Objekte und Geschehnisse, die den Fluß des materiellen Lebens ausmachen, mit uns fortzutragen.“ Und: „Geleitet vom Film, nähern wir uns also den Ideen, wenn überhaupt, nicht länger auf Straßen, die durch die Leere führen, sondern auf Pfaden, die sich durch das Dickicht der Dinge winden.“

Die Zitate deuten aber schon an, daß am Rande des Weges, den Kracauer unverdrossen geht, bis zu der kapitulierenden Feststellung, jetzt müsse er eigentlich ein weiteres Buch schreiben, immer wieder Einsichten zu finden sind, die über das theoretische Ziel der Arbeit hinaus von Bedeutung sind. Zum Beispiel gelingt Kracauer einmal die schöne Formulierung, daß Kunst im Film reaktionär sei, weil sie Ganzheit symbolisiere und derart die Fortexistenz von Glaubensinhalten vorspiegele: „Theaterhafte Durchschnittsfilme und gewisse hochqualifizierte Avantgarde-Filme (müssen) sozusagen in einen Topf geworden werden, ungeachtet all dessen, was sie voneinander trennt. Filme dieser Art durchdringen nicht die materiellen Phänomene, die sie verwenden, sondern sie exploitieren sie; sie verwenden sie nicht in deren eigenem Interesse, sondern in der Absicht, ein sinnvolles Ganzes zuetablieren; und indem sie sich irgendein solches Ganzes herausstellen, verweisen sie uns von der materiellen Dimension zurück auf die der Ideologie.“