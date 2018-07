Von Hans-Werner Bartsch

Kein christliches Fest scheint so radikal der Begründung in geschichtlicher Wirklichkeit zu entbehren wie das Osterfest. Für Weihnachten bleibt dem größten Skeptiker die Tatsache unbestreitbar, daß Jesus geboren ist, für den Karfreitag ist sicher, daß Jesus die Strafe der Rebellen, die Kreuzigung erlitt. Und selbst das Pfingstfest läßt sich auf die nicht zu bestreitende Tatsache der ersten christlichen Predigt zurückführen.

Dagegen scheint ein solcher historischer Kern der Ostergeschichten nicht festgestellt werden zu können. Die Aussage, daß der Gekreuzigte, ein Leichnam, nach drei Tagen vom Tode zu neuem Leben erstand, ist nicht auf einen historischen Kern reduzierbar. Die christliche Osterbotschaft kann nur glaubend angenommen oder, nicht glaubend, zurückgewiesen werden.

Die Aussage darüber, was Ostern geschehen sein soll, findet sich nur in knappen Bekenntnissätzen und in jenem Bericht über das leere Grab. Die Geschichte von den Frauen, die am ersten Tag der Woche zum Grab gehen und es leer finden, erweist aber schon in der legendären Erzählweise, daß sie aus späterer Reflexion entstanden ist. (Der Begriff „Legende“ bezeichnet in diesem Zusammenhang lediglich eine Erzählweise und behandelt nicht die Frage nach der Geschichtlichkeit des Erzählten. – Anm. der Red.) Sie ist nicht der Grund, sondern das Ergebnis des Glaubens, daß der Gekreuzigte auferstanden ist.

Diese Texte weisen also keinen Weg zur Erkenntnis dessen, was als geschichtliche Wirklichkeit hinter der Legende festgestellt werden könnte. Für den historischen Forscher bleibt jedoch das historische Phänomen des urchristlichen Osterglaubens, das eine Erklärung fordert. Die urchristliche Verkündigung, die wir nicht nur aus Predigten der Apostelgeschichte, sondern besser noch aus den drei ersten Evangelien kennen, die ihr Niederschlag sind, weist auf diesen Glauben zurück. Darum muß der Historiker fragen: Wie kamen diese Menschen dazu, zu glauben, daß der Gekreuzigte und Begrabene auferstanden sei?

Es ergeben sich zwei widersprüchliche Tatsachen, die beide unbestreitbar sind. Einerseits: Der Osterglaube setzt unmittelbar nach der Hinrichtung Jesu, seinem Tod und Begräbnis ein. Eine „Erscheinung“ vor Simon Petrus-Kephas ist der Anfang. Andererseits: Die Jünger hätten ihren Meister bereits bei der Gefangennahme verlassen; nach den drei ältesten Evangelien war keiner bei der Kreuzigung selbst zugegen. Sie hatten die Sache des Jesus von Nazareth aufgegeben, eine enttäuschende Hoffnung fallengelassen. Aus den auseinandergelaufenen Jüngern ist der Osterglaube und die ihn begründende Erscheinung nicht zu verstehen.

Die „Sache Jesu“ aber war das unmittelbar bevorstehende Gottesreich, das er als jetzt anbrechend nicht nur verkündigte, dessen Anbruch er im Tempel mit der Beendigung des Opferkultes durch Vertreiben der Händler und Opfertiere auch demonstrierte. Weil aber diese Sache mit seiner Person unlöslich verknüpft war, war sie selbst – nicht nur er! – mit seiner Hinrichtung endgültig gescheitert. Es gibt keinen Hinweis, daß auch nur in einem der Jünger etwas erhalten blieb, das Grund für eine von daher zu erklärende Vision sein könnte. Das ist das Dilemma, vor dem der Historiker angesichts der Quellen steht.