Die meisten Ehen scheitern nicht im „verflixten siebten Jahr“; sie gehen, wenn überhaupt, am häufigsten im siebzehnten und achtzehnten Jahr in die Brüche. Auf einer Tagung der Evangelischen Akademie in Bad Boll erklärte der Schweizer Psychologe und Eheberater Dr. Bernhard Harnik: Wenn die Kinder das Haus verlassen haben, wenn die Eheleute zwischen 40 und 55 Jahre alt sind, wenn die Frau die Wechseljahre erreicht – dann kriselt es in den Ehen, gibt es Krach, droht Trennung.

Ein Streit braucht dann freilich kein Übel zu sein. Der Schweizer Eheberater läßt es sogar als eine Art „Ventil-Effekt“ gelten, wenn einem Ehepartner dann einmal „die Hand ausrutscht“. Harnik beschwichtigt die Handgreiflichkeit in der Ehe: „Nur wer sich liebt, streitet oder schlägt sich mit dem Partner; gefährlich wird es erst, wenn einer den anderen links liegen läßt.“ Das beste Mittel, die Ehe zu kitten: „Küßt euch!“, empfiehlt der Eheberater.

Außer im siebzehnten und achtzehnten ist die Ehe, wie einschlägige Statistiken wissen wollen, schon im fünften und sechsten Jahr überdurchschnittlich durch Verdruß gefährdet. Harnik erklärt: Ehen, in denen der Mann dabei war, als die Frau gebar, sind dieser Verdrußgefahr ungleich weniger ausgesetzt als andere. Auch solle die Frau schon in jungen Jahren ihrem Mann nicht den vollen Einblick in ihre Gefühlswelt versperren. rml.