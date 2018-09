Inhalt Seite 1 — Smith kapitulierte nicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Was wird Wilson jetzt im Konflikt mit Rhodesien tun? Diese Frage stellen sich viele Menschen in Afrika nach dem großen Wahlsieg des Labour-Politikers. Anfang Januar hatte er auf der Commonwealth-Konferenz in Lagos die afrikanischen Regierungschefs in dem Glauben gelassen, daß die wirtschaftlichen Sanktionen das Rebellenregime in Salisbury etwa bis Mitte März auf die Knie zwingen würden.

Aber es kam anders. Am selben Tage, als Wilson wiedergewählt wurde, hatte Jomo Kenyatta alle ost- und mittelafrikanischen Regierungschefs (Äthiopien, Sudan, Somalia, Uganda, Tansania, Ruanda, Burundi, Kongo, Sambia, Malawi) eingeladen, um Bilanz zu ziehen. Kenyatta: „Der Ölboykott und die wirtschaftlichen Sanktionen gegen Rhodesien sind fehlgeschlagen.“ Darum verlangten die elf Staatschefs abermals, England solle jetzt mit Gewalt gegen das Regime Smith vorgehen.

Premierminister Wilson hat zwei Möglichkeiten:

1. Er kann, dank seiner starken parlamentarischen Stellung, den Siedlern Friedensverhandlungen anbieten.

2. Er kann bei der UN bindende Sanktionen gegen Rhodesien beantragen.

Wahrscheinlich wird der Premier die zweite Lösung vorziehen. Der Wirtschaftskrieg gegen Rhodesien würde also in den nächsten Monaten noch verschärft.

Bisher hat die Regierung Smith die Sanktionen besser überstanden, als in London erwartet wurde. Die ölblockade wurde auf dem Umweg über Südafrika durchbrochen. Anfang dieser Woche näherte sich außerdem ein 12 000 Tonnen-Tanker dem portugiesischen Hafen Beira in Mozambique, von wo aus eine Pipeline nach Rhodesien führt.