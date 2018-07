Achtzehn Monate lang mußte Harold Wilson mit einer Mehrheit von ein bis drei Mandaten regieren. Mit vielen Einfällen und klugen Reden (aber wenig Taten) hielt er sich oben. Nun gab ihm das britische Volk ein klares Mandat und eine faire Chance.

Es war der größte Labour-Sieg seit 1945. Mit einem Stimmenzuwachs von fast vier Prozent gewann die Partei fünfzig neue Unterhaussitze dazu; sie verfügt nun über eine stabile Mehrheit von fast hundert Mandaten.

Dennoch wird das Regieren für Wilson schwerer, weil der linke Flügel nicht mehr so schnell kuschen wird. In jüngeren Jahren war Wilson selber ein Hitzkopf der Linken, aber heutzutage gibt er sich als ruhiger, vernünftiger Staatsmann. Kremlchef Kossygin fragte ihn spöttisch: „Manchmal kommt es mir vor, als ob Sie in die Labour-Partei nur eingetreten sind, um sie vor dem Sozialismus zu bewahren.“