Die Prinzen von Hessen, die das Schloß Kronberg als Hotel ausbauen ließen und den Schloßpark als einen 18-Löchergolfplatz, sind womöglich beispielgebend, um dieses Spiel in Deutschland heimischer zu machen. Zwanzig bis 50 Hektar Land wird für einen Platz von neun oder 18 Löchern benötigt. Also etwa die Fläche eines großen Bauernhofes. In einem Land, in dem der freie Boden zum kostbarsten zählt, können die Golfspieler vielleicht aus der gewandelten Agrarsituation eine Chance erhoffen. Noch mehr Schloßherren lassen ihre Parks in Golfplätze umwandeln, und mehr und mehr Bauern ziehen die sichere Einnahme aus der Verpachtung einer unsicheren Ernte vor. So sind leuerdings einige neue Golfplätze entstanden.

Was den Golfsport, der womöglich also doch noch Volkssport wird, auch in Deutschland, in Kronberg allerdings außerordentlich exklusiv macht, ist die Verbindung mit dem Schloßhotel, in dessen Kellerräumen der Golfklub untergebracht ist. Im Hotel kann jeder wohnen, der es bezahlen kann. Dieser ehemalige Sitz der aus England stammenden Kaiserin Friedrich am Südlang des Taunus bietet allen Luxus und Komfort – allerdings haben bisher nur 27 von 52 Zimmern ein eigenes Bad. Die Übernachtungspreise bewegen sich zwischen 20 und 40 Mark, nur Brenners Parkhotel in Baden-Baden ist noch kostspieliger (Zimmerpreise zwischen 20 und 45 Mark), ebenso das Frankfurter Continental, der Hessische und Frankfurter Hof, das Vier Jahreszeiten und Atlantic in Hamburg, das Hilton und Kempinski in Berlin.

Amerikaner sind im Schloßhotel Kronberg gern Gast zwischen alten Möbeln und musealer Ausstattung. Manchen anderen fallen Geschmacksverirrungen der wilhelminischen Zeit, aus der das Schloß stammt, auf die Nerven. Golfer lieben es, am Morgen aus den gepflegten Hallen in den Schloßpark zu treten und schon auf dem Golfkurs zu sein.

Durch die Nähe der Stadt Frankfurt, die nur 15 Kilometer entfernt ist und nicht nur an Wochenenden die schönen Waldhöhen,überschwemmt, ist das Hotel meistens belegt, um so mehr, wenn es Messen und Tagungen in Frankfurt gibt. Und wann gibt es die nicht? Nur das Waldhotel „Der Selighof“ bei Baden-Baden, ein anderes Grandhotel mit Golfplatzverbindung (75 Zimmer) und temperiertem Schwimmbad, wohl das exklusivste in der Bundesrepublik, ist ebenso gesucht und gibt eigentlich immer die Auskunft: „Kein Zimmer frei.“ Man muß lange vorbestellen.

Der etwas weiche Golfplatz in Kronberg unter ten hohen Bäumen des Parkes gilt in diesen Frühlingstagen als nicht leicht zu bespielen. Noch in den letzten Märzwochen wehte ein eisiger Wind von den Höhen, Schneeflocken tanzten, aber passionierte Gruppen von Golfspielern belebten in ihrer farbigen Kleidung die Rasenfächen wie Blumen. Sie zogen nach einigen Kilometern sogar die Pullover und Jacken aus, weil ihnen zu warm wurde, und spielten in Hemdsärmeln weiter, bemüht um die Harmonie der Bewegung, um den eleganten Schwung. Die große Leistung wird hier möglichst in Stille erzeugt. Es gehört zu den Vorschriften, den Spieler während des Spiels weder durch ein Geräusch oder durch Worte, noch durch eine Bewegung zu stören.

In wenigen Wochen wird der Taunus in frischem Grün prangen. Dann ist es die schönste Zeit für das Golfspiel in Kronberg. Im Schloßhotel selbst erwecken die Blümchentapeten in den Zimmern zu allen Jahreszeiten Sommerpracht.

Spaziergänger übrigens, die im Schloßhotel wohnen, sehen den Park vor sich wie Tantalus den Baum mit Früchten. Sie müssen Schilder beachten: „Nur für Mitglieder“, sie dürfen den Rasen nicht betreten und müssen vorsichtig Ausschau halten, daß ihnen nicht harte Bälle um die Köpfe sausen.