Als die Deutsche Bank AG kürzlich ihre Kapitalerhöhung im Verhältnis 7:1 zum Kurs von 100 Prozent bekanntgab, stellte sich die Frage, ob dieses Bezugsrecht als Trost für die Aktionäre für die wieder einmal gleichbleibende Dividende von 16 Prozent gedacht ist oder ob von der Bilanz her eine Verbreiterung der Eigenkapitalbasis durch Ausgabe junger Aktien notwendig geworden war. Schließlich hatte die Deutsche Bank erst im vergangenen Jahr ihr Kapital (6:1) erhöht. Wie sich aus der Bilanz für 1965 errechnen läßt, besteht für die neue Transaktion keine unmittelbare Notwendigkeit. Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme beträgt 5,4 Prozent – und das ist international betrachtet durchaus ausreichend. Allerdings blieb dieser Anteil nur mit Hilfe eines Kunstgriffes so hoch. Die Deutsche Bank hat nämlich – aus steuerlichen Gründen, wie ihr „Sprecher“ Hermann J. Abs sagte – 35 Millionen Mark stiller Reserven (auf dem Gebäudekonto angesammelt) aufgelöst und diesen Betrag den offenen Rücklagen zugewiesen, denen daneben noch 35 (30) Millionen aus dem Jahresergebnis 1965 zugeführt worden sind. Obgleich kein dringendes Bedürfnis für eine Kapitalerhöhung bestand, wird man sie nicht ausschließlich als „Aktionärstrost“ bezeichnen können. Mit der weiteren Aufstockung um 50 Millionen schafft sich die Deutsche Bank nämlich einen besseren Unterbau für ihr Kreditgeschäft, das sie im vergangenen Jahr in ungewöhnlicher Weise ausgeweitet hat. Das Kreditvolumen lag am Jahresende mit 11,1 Milliarden Mark um 1,2 Milliarden höher als im Vorjahr. Das stellt in einem Restriktionsjahr ohne Zweifel eine Überraschung dar.

Nun muß man allerdings wissen, daß die Deutsche Bank in den Jahren vorher nur eine „maßvolle“ Expansion betrieben hatte, so daß sie jetzt, da das Kreditbedürfnis in der Wirtschaft gestiegen ist – ihrer Kundschaft in einem sehr großen Umfang „zur Verfügung stehen konnte“, was diese sicherlich als sehr angenehm empfunden hat. Allerdings ist seit Juni vergangenen Jahres auch bei der Deutschen Bank Schluß mit der Kreditexpansion, obwohl sie in dieser Hinsicht wohl noch einige Reserven haben dürfte und sich jetzt weitere schafft. Aber eine Ausweitung des Kreditvolumens kann nur auf Kosten der Liquidität gehen. Schon 1965 sind rund 500 Millionen Kreditsteigerung nicht mehr durch Einlagenwachstum gedeckt worden. Um so erstaunlicher ist es, wenn der Wertpapierbestand um weitere 245 Millionen erhöht worden ist, wovon allein 100 Millionen auf Stützungskäufe am Rentenmarkt entfielen.

Und was verdient der Aktionär am Geschäftsjahr 1965? Hermann J. Abs meinte, daß der Gewinn je Aktie, den er im vergangenen Jahr mit etwa 40 Mark angab, diesmal etwas darunter liegt. Und zwar in der Hauptsache, weil das Kapital im vergangenen Jahr um 6 : 1 erhöht worden ist und weil 1965 gestiegene, steuermindernde Aufwendungen zu verzeichnen waren, allein 11 Millionen Mark Abschreibungen auf den Bestand der festverzinslichen Wertpapiere.

KW