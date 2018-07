Zusammen mit einer „Handvoll völlig nichtiger, größtenteils jugendlicher und sittenloser Leute“ – so hieß es – war er angeklagt und für schuldig befunden worden. Man warf dieser Gruppe von Studenten, Beamten, Lehrern, Offizieren, Schriftstellern und Kleinbürgern vor, versucht zu haben, die bestehende Ordnung zu stürzen. Ihm, der damals 27 Jahre alt war und seit einiger Zeit einen Namen hatte, verübelte man insbesondere, daß er in jenem Kreis einen Brief „voll frecher Ausdrücke gegen Kirche und Staat“ vorgelesen hatte. So hatte auch er zur „Verbreitung schädlicher Ideen über die Religion“ beigetragen und zur „Erweckung von Haß gegen die Obrigkeit“.

Während seiner Untersuchungshaft schrieb er eine ausführliche Verteidigungsschrift. Darin heißt es:

„Man klagt mich an, daß ich über Politik, über den Westen, über die Zensur und so weiter gesprochen habe. Aber wer spricht denn nicht in unserer Zeit über diese Fragen, wer denkt nicht an sie? Wozu habe ich denn gelernt, warum ist durch das Studium Wißbegierde in mir erweckt worden, wenn ich nicht das Recht haben soll, meine persönliche Ansicht auszusprechen oder mich im Widerspruch zu einer anderen Ansicht zu befinden, welche von vornherein eine Autorität ist...? Kann man uns nach alledem beschuldigen, uns, denen man einen gewissen Grad von Bildung gegeben, in denen man den Durst nach Kenntnissen und Kultur geweckt hat – kann man uns denn dafür anklagen, daß wir so viel Interesse daran hatten, hie und da über den Westen, über die politischen Ereignisse zu sprechen, die Bücher vom Tage zu lesen ...?“

Im April waren sie verhaftet worden. An einem Tag im Dezember, morgens um sieben Uhr, wurden sie zur Urteilsverlesung aus ihren Zellen geholt. Sie waren völlig im unklaren, wie die Urteile ausgefallen waren. Viele glaubten an Freispruch. Tatsächlich hatten sie ja bei ihren Zusammenkünften nichts anderes getan als diskutiert.

Draußen standen geschlossene Wagen für sie bereit. Wohin die Fahrt ging, konnten sie nicht sehen, weil die Wagenfenster stark vereist waren und man ihnen verbot, das Eis abzukratzen.

Erst nach ziemlich langer Fahrt hielten die Wagen. Als die Gefangenen ausstiegen, sahen sie sich vor einem Schafott. Man führte sie auf das Gerüst und verlas die Urteile. Immer wieder, bei jedem Namen, fiel der Satz: „Verurteilt zur Todesstrafe durch Erschießen!“ Zwanzigmal. Sie alle waren völlig überrascht. „Es kann doch gar nicht sein, daß man uns hinrichtet“, sagte er zu seinem Nebenmann.

Ein Priester forderte die Todeskandidaten zur Beichte auf. Nur einer von ihnen beichtete. Alle aber küßten das dargebotene Kreuz. Danach wurden’die ersten drei Verurteilten an Pfähle gebunden. Die Gewehre wurden geladen.