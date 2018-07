Inhalt Seite 1 — Zuviel Starrheit gegenüber Peking Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der amerikanische Senat hat seine Hearings über China abgeschlossen, die sich folgerichtig an die Befragungen über den Vietnam Krieg anschloß. Jetzt stellte Senator Fulbright, der Vorsitzende des außenpolitischen Senatsausschusses, eine Untersuchung über die Krise im Atlantikpakt in Aussicht. Das Verhältnis Amerikas zu seinen europäischen Verbündeten und zur deutschen Wiedervereinigung soll dabei behandelt werden.

Fulbright folgt dem Leitgedanken, die Tätigkeit seines Ausschusses nicht auf die Notwendigkeiten des Tages ZU beschränken wie die Prüfung von Verträgen, die Bestätigung der vom Präsidenten ernannten Botschafter oder die Examinierung von Gesetzesvorlagen, die in den außenpolitischen Bereich ragen. Er hat den Ausschuß darüber hinaus — und neuerdings zum Mißbehagen des Weißen Hauses und der Regierung —> zu einem Forum gemacht, das die amerikanische Außenpolitik mitleidlos einer akademisch intellektuellen Kritik aussetzt. Frei von politischen Opportunitätsgründen forscht sie nach den Grundtendenzen der amerikanischen Weltpölitik, nach ihren Fehlern, Versäumnissen und Schwächen wie nach möglicher Remedur.

Mit solchem Bemühen hat Fulbright sich den Tadel zugezogen, er schwäche die Rolle des Senates, der den weiten Kompetenz- und ErmessettsSpielraum des Präsidenten in der Außenpolitik durch "Rat und Zustimmung" (advice and cofreien Richter aufschwinge, vermindere er seinen Einfluß auf Anregungen, die Lyndon Johnson als irreal beiseite schiebe. Fulbright wird gelegentlich sein republikanischer Vorgänger Vandenberg als Vorbild vor Augen gehalten, der Ende der vierziger Jähre dem demokratischen Präsidenten Truman die Unterstützung beider Parteien für das amerikanische Paktsystem in Europa und die Eindämmung der Sowjetunion zurückführte. Die Kritik an Fulbright geht freilich völlig an der heutigen Konstellation vorbei. Zwischen 1945 und 1955 entstand das globale amerikanische Sicherheitssystem als ein Gebilde miteinander verflochtener Bündnisse und Stützpunkte. Das war die Basis, von der aus die Vereinigten Staaten dem damals noch geschlossenen kommunistischen Block entgegentreten konnten. Die Alternative war so klar, daß dem Senat und seinen bedeutenden außenpolitischen Sprechern nichts anderes übrigblieb, als die amtliche Politik nach Kräften zu fördern. Heute hingegen geht es darum, das Verhältnis zur kommunistischen Führungsmacht — der Sowjetunion — zu konsolidieren und das Verhältnis zu China, das unter seiner gegenwärtigen Führung einer archaisch marxistischen Wehrevolutionsidee nachhängt, überhaupt erst zu bestimmen. Fulbright muß sich daher auf " schwankenden Boden begeben. Er hat es nicht so einfach wie seine Vorgänger: seine Aufgabe ist das kritische Denken mehr als das simple JaSagen.

Wie notwendig diese Aufgabe ist, zeigte das in der vergangenen Woche abgeschlossene Hearing über China. Da von der Regierung nur wenige Spitzenbeamte herangezogen werden konnten, wurden vor allem die China Experten der Universitäten und Forschungsinstitute befragt. Ihr Zeugnis vor dem außenpolitischen Senatsausschuß ergab Einmütigkeit lediglich in der Erkenntnis, daß die offizielle Chinapolitik Washingtons in den vergangenen fünfzehn Jahren unbeweglich geworden ist, bei der wirtschaftlichen und diplomatischen Isolierung Pekings stehenbleibt und vor dem Versuch zurückschreckt, einen gewissen chinesischen Anspruch auf Einfluß in Asien anzuerkennen und den roten Koloß so für die "Aufnahme in die Völkerfamilie" reif zu machen. Indessen schwankten die gelehrten Experten in ihren Empfehlungen zwischen der bedingungslosen Aufnahme Chinas in die Vereinten Nationen und der Anerkennung durch die USA, dem Einschwenken auf eine Zwei China Politik und der unerbittlichen Fortsetzung der bisherigen Isolierungspolitik bis zu dem Tage, an dem Peking nachgibt und sich die Regeln gesitteten Verhaltens zu eigen macht.

Die Exponenten dieser gegensätzlichen Auffassungen waren einerseits die Professoren Barnett von der Columbia Universität und Fairbanks aus Harvard, die sich zu Anwälten eines weiten und bedingungslosen Entgegenkommens der USA machten, andererseits die Professoren Taylor von der Universität Washington: und Professor Rowe aus Yale, die im großen und ganzen die amtliche China Politik guthießen, wenngleich sie von der reinen Quarantäne einige Abstriche gemacht wissen möchten.

Zwischen diesen Gruppen stand der unermüdliche Professor Hans Morgenthau aus Chicago, der geistreich bemerkte, Peking betreibe ebenso Selbstisolierung, wie Washington es zu isolieren versuche; beide Erscheinungen dieser Isolierungspolitik seien voneinander völlig unabhängig, und die amerikanische Regierung werde kaum etwas gewinnen, wenn sie ihren Teil daran aufgebe. Morgenthau sprach die amerikanische Regierung im übrigen schuldig: Mit ihrer Absicht, dem Pekinger Regime die Legitimität abzusprechen und es zu Fall zu bringen, habe sie einen totalen Fehlschlag erlitten. Nach seiner Ansicht existiert Nationalchina nur noch dank der Anwesenheit der Siebten Flotte in der Straße von Formosa. Zwischen den Extremen schälte sich aus dem China Hearing Fülbrights der Leitsatz heraus: die strenge Isolierung soll aufgegeben werden, doch bleibt die militärische Eindämmung der chinesischen Volksrepublik notwendig. Streng genommen ist der Unterschied zwischen dieser These "Isolierung nein, Eindämmung ja" und der amtlichen Politik nicht gewaltig. In den Warschauer Botschafterbesprechungen haben die Amerikaner wieder und wieder nach einer Ausgangsposition mit China gesucht, die Peking die Anerkennung, die Aufnähme in die UN und die Aufhebung der amerikanischen Handelssperre einbringen sollte. Der Vertreter Pekings hat aber bis heute jeden Kompromiß von der Anerkennung des Anspruches seiner Regierung auf Formosa abhängig gemacht. Damit setzt Mao Tse tung eine Teilkapitulation Amerikas an den Anfang jedes Ausgleichs — worauf keine ämerikanische Regierung eingehen kann.

Ein Übergang von der Isolierung zur bloßen Eindämmung Pekings ist dennoch möglich. Das Problem der Beziehungen zum kommunistischen China stellt sich nicht nur aus dem Aspekt der Konfrontation in Vietnam oder in der Straße von Formosa, sondern aus dem der amerikanischen Position in Asien überhaupt. Sie hat sich gerade in den vergangenen Monaten sichtbar verbessert, Die Trübungen im Verhältnis zu Indien haben sich beim Besuch Indira Gandhis beheben lassen. Pakistan zeigt keine Neigung, sich einseitig auf Rotchina umzuorientieren. Aus Indonesien kommen nach der Eliminierung des kommunistischen Einflusses die ersten werbenden Worte des neuen Regimes um die Wiederaufnahme der amerikanischen Wirtschaftshilfe. Der japanische Außenminister spricht von der Notwendigkeit, den amerikanisch japanischen Sicherheitspakt über seinen Fälligkeitstermin im Jahre 1970 hinaus langfristig zu verlängern. Die asiatischen Hauptmächte streben also allesamt eine freundschaftliche Anlehnung an die Vereinigten Staaten an, die von der wohlwollenden Neutralität bis zum militärischen Bündnis reicht.