Von Claus Bardtholdt

In der schier endlosen Kette der Tanker, die durch das Rote Meer mit Kurs auf den Persischen Golf fahren, schwimmt dieser Tage ein Schiff, dessen Besatzung stark dezimiert scheint. Statt der 48 Mann, die nach den deutschen Schiffsbesetzungsvorschriften für ein Schiff, dieser Größe notwendig wären, zählt die Besatzung der St. Michaelis, ein Tanker mit einer Tragfähigkeit von 75 000 Tonnen (tdw), nur noch 33 Mann. Die Tankercrew ist nun allerdings keineswegs von einer tropischen Seuche heimgesucht worden; daß 15 Mann weniger in der Heuerliste stehen, geht vielmehr ausschließlich auf. das Konto der Automation.

Wie alle Reeder, so rechnet auch Dr. Rolf Kersten, Oetkers Statthalter an der Spitze der Hamburg-Süd-Gruppe, mit spitzem Bleistift, wenn es darum geht, die Schiffe kostensparender fahren zu lassen. Deshalb stimmte er auch der Investition von zusätzlich einer Million Mark zu, als die Entscheidung anstand, ob der Tankerneubau mit einer „automatischen“ Maschinenanlage ausgerüstet werden soll. Im Verwaltungshochhaus an der Hamburger Ost-West-Straße ist man auch optimistisch, daß der Bericht von der Jungfernfahrt zum Persischen Golf die in die Automation gesetzten Erwartungen bestätigen wird.

Die meisten Reeder segeln seit langem auf der Welle einer angenehmen Konjunktur. Doch als gute Seeleute kennen sie auch das mitlaufende Wellental: den Personalmangel und die steigenden Heuerkosten.

Rund hundert Jahre hat sich an Bord wenig geändert; trotz Dampfmaschine, Dieselmotor und Turbinenanlagen stiegen die Betriebskosten unentwegt. Doch nun glauben die Reeder, ein Mittel dagegen gefunden zu haben. Ihre Hoffnung heißt Automation.

Fragt man die Techniker nach den Möglichkeiten, so entsteht eine Vision, die eines Hans Dominik würdig wäre: Schiffe ohne Matrosen fahren über die Meere, von kursprogrammierten Computern gesteuert, von Funkgeräten überwacht; Hubschrauber bringen vor der Küste eine kleine Sicherheitscrew an Bord, die das Schiff in den Hafen bringt; Hubschrauber holen die kleine Mannschaft nach Verlassen des Hafens wieder ab; der Kapitän – jahrhundertelang der Maître après Dieu, der Herr nach Gott auf einem Schiff – ist abgelöst vom Elektronikingenieur im Hauptquartier der Reederei.

Die nüchterne Wirklichkeit sieht freilich anders aus. Vielen Seeleuten erscheint sie dennoch wie ein Traum: Auf der „St. Michaelis“ erscheint das Maschinenpersonal morgens um 8 Uhr zum Dienst und verläßt seinen Arbeitsplatz um 17 Uhr. Von der Offiziersmesse oder von seiner Kammer aus kann jeder Ingenieur das einwandfreie Funktionieren der Maschinenanlage überwachen; eine Alarmeinrichtung übermittelt bei Pannen sofort die Fehlerquelle. Der scheinbar naturgegebene Drei-Wachen-Turnus gehört der Vergangenheit an. Doch gilt das vorerst nur für das technische Personal; auf der Brücke müssen die Nautiker nach wie vor „rund um die Uhr“ Dienst machen.