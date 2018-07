1. Überwindung des Gefälles und der Entfremdung

Die SBZ hat nur wenig mehr Einwohner als das größte Land der Bundesrepublik Nordrhein-Westfalen, nämlich 17 Millionen. Ihre Fläche ist dreimal so groß wie die Nordrhein-Westfalens. Die Bevölkerungszahl der Bundesrepublik verhält sich zu der der Zone wie 3,3 : 1. In einem gesamtdeutschen Staat würde etwas weniger als ein Viertel der Bevölkerung auf Mitteldeutschland entfallen.

Die beiden Gebiete sind nicht nur seit zwanzig Jahren voneinander getrennt, sondern mehr oder minder hermetisch voneinander abgeschlossen. Gleichgültig, ob die Kommunistische Partei aus gesamtdeutschen Wahlen als relativ schwache oder starke Partei hervorgehen wird, die beiden durch zwei Jahrzehnte entgegengesetzt geprägten Gesellschaften mit ihren grundverschiedenen Vorstellungen prallen bei den Wahlen in der Verfassunggebenden Versammlung und im Alltag in allen Bereichen aufeinander. Nur die über 55 Jahre alten Menschen in der Zone haben noch eine demokratisch-rechtsstaatliche Ordnung aus der Zeit vor 35 Jahren erlebt – und damals auch nur im Zustand einer schweren Krise. Selbst unter den Nicht- und Antikommunisten werden viele kaum bereit sein, ihre bisherige Ordnung in allem und jedem preiszugeben, sondern werden um die Bewahrung mancher Einrichtungen und Tendenzen hart ringen.

In der Zone ist in wachsendem Ausmaß ein politisches Sonderbewußtsein entstanden. Unter den Gegnern des Regimes und den Anhängern der staatlichen Einigung sind viele, die im demokratischen und vorwiegend marktwirtschaftlichen System nicht die überlegene Ordnung sehen und auch nicht bereit sind, sie als solche erkennen zu lernen. Wird die Zonenbevölkerung zu ihrem größeren Teil mit ihrem Obrigkeitsdenken oder ihrer etwaigen Tendenz zum anderen Extrem, mit ihrer Erziehung zur Solidarität, die nicht dogmatisch bestimmt zu sein braucht, für viele Jahre ein in sich geschlossener, anders gearteter Volkskörper bleiben? Wird die Entfremdung durch zwei Jahrzehnte sich im innerstaatlichen Auseinandersetzungsprozeß nicht behaupten oder wird sie nachlassen?

Wahrscheinlich wird ein rascher und steiler wirtschaftlicher Aufstieg, vor allem im früheren Zonengebiet, der voraussichtlich auch die Vermischung von west- und mitteldeutscher Bevölkerung durch wachsende Mobilität bewirken wird, die Auflockerung dieser gegenseitig aufeinander wirkenden Fremdkörper ebenso fördern, wie starke oder anhaltende Krisen oder zu langsame Beseitigung des Gefälles zu einer Verfestigung führen können.

Die staatliche und gesellschaftliche Verschmelzung zweier Staaten verschiedener Nationalitäten, aber ähnlicher Ordnung würde heute unvergleichlich viel leichter sein, als wenn zwei Gemeinwesen elementar entgegengesetzter Ordnungen, aber mit Bevölkerungen der gleichen Nation vereinigt werden sollten. Dieser Zusammenschluß wird ein gigantisches Experiment darstellen, für das jegliches politische Vorbild fehlt. Frühere Zeiten hatten sich eine solche Integration nur in revolutionären Formen und mit revolutionären oder diktatorischen Mitteln vorstellen können.

Die Wiedervereinigung soll sich, nach Prinzipien und Methoden der rechtsstaatlichen Demokratie vollziehen. Eine Ordnung wie die kommunistische, die durch Gewalt und Befehl aufgezwungen ist, sich aber bis zu einem gewissen Grade stabilisiert hat, soll auf demokratisch-rechtsstaatliche Weise abgebaut oder abgewandelt und durch eine demokratische Ordnung ersetzt werden. Die Wiedervereinigung soll auf Grund von Parlamentsbeschlüssen mit gesetzlich festgelegten Mitteln, über deren Einhaltung richterliche Kontrolle wacht, also auf umständliche und langwierige Weise erfolgen. Die Auf- und Ausbauzeit wird in periodischer Wiederkehr durch Wahlen unterbrochen, und auf sie muß bei politischen Entscheidungen jeweils ein Jahr lang vor den Wahlen Rücksicht genommen werden.