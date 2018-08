Inhalt Seite 1 — Die Rettung: ein Weltstaat Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Dagny Wasmund

Arnold J. Toynbee: Die Zukunft des Westens. Nymphenburger Verlagsbuchhandlung, München; 176 Seiten, 14,80 DM.

Er liest sich wie viele der großen englischen Essayisten: die gleiche Mühelosigkeit des Ausdrucks und der Gedankenführung, der gleiche Charme mit Sachkenntnis gepaart, und ähnliche utopische Vorstellungen davon, wie Politik gemacht wird. Die Übersetzung von Rolf Helmut Foerster ist diesem Stil des Autors ebenbürtig.

Der Geschichtsphilosoph Toynbee, Professor für internationale Geschichte in London, denkt in Analogien. Sie wirken, wenn man sich verzaubern läßt, verführerisch. Die Geschichte muß sich zwar nicht wiederholen, aber sie könnte es. Demnach lassen sich für die „Zukunft des Westens“ mit geschichtlichen Erfahrungen Überlegungen anstellen. Toynbee tat das 1961 an den Universitäten Montreal (über den Einfluß des alten und neuen Europas auf die ehemaligen kolonisierten Völker) und Philadelphia (über Amerika und die Weltrevolution). Diesen Vorlesungen sind die sechs hier vorgelegten Essays zu verdanken.

Drei Probleme beschäftigen ihn im Hinblick auf die Zukunft, sie vergleicht er, um zu Voraussagen zu kommen, mit ähnlichen bereits historischen Situationen: die Politik der Imperien von einst und heute, die Reaktion der Exkolonialvölker von damals und jetzt darauf und der Einfluß der Religionen eh und je. Es geht ihm bei diesen Studien also um die Voraussagbarkeit kommender Ereignisse, da sich unter ähnlichen Konstellationen die historischen Geschehnisse manchmal zu wiederholen icheinen. Deshalb verweist er auf das hellenische und römische Großreich, in dem die assimilierten Völker vorerst schweigen. Doch dann rebellieren sie und gründen ihre Nationalstaaten. Was blieb von der Tradition eines Imperiums? Seinerzeit nichts, außer einigen Resten hellenischer Kunst und Philosophie im Mahayana-Buddhismus und im Christentum. Der Totaloffensive der Hellenen und ihrer politischen Nachfolger antworteten die ehemals „pazifizierten“ Völker mit einer religiösen Gegenoffensive: Christentum, Buddhismus, Zarathustra-Religion. Eine ähnliche geistige Reaktion erwartet Toynbee von den asiatischen und afrikanischen Völkern gegenüber den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion.

Trotz berechtigter Skepsis gegenüber der Handhabung der Demokratie bei westlichen und nicht-westlichen Staaten (im Kapitel „Die parlamentarische Demokratie in der Bewährung“), sieht der Autor die Rettung vor der „Alternative zum Massenselbstmord“ doch nur in einem Weltstaat mit demokratischer Verfassung. Dieser müßte allerdings zu Anfang diktatorisch gelenkt werden, im Sinne eines Augustus oder Liu Pang etwa. Also wieder das Postulat vom „großen Mann“, der die Geschichte „macht“.

Amerika habe nur dann eine Chance im Wettstreit um die Sympathie der Völker, wenn es sich zu seiner eigenen, verleugneten „Weltrevolution“ neu bekennen würde. Der Widerhall des berühmten Schusses von Concord (1776), mit dem die Vereinigten Staaten nach Toynbee ihre historische Rolle als Trägerin der Weltrevolution begannen, wird heute allenthalben noch gehört. Die Vereinigten Staaten galten lange Zeit als Symbol, das über soziale Ungerechtigkeit, Armut und Hoffnungslosigkeit triumphierte. Seit den rigorosen Einwanderungsgesetzen nach dem Ersten Weltkrieg entfernen sie sich jedoch von dieser Überlieferung. „Aus der erzrevolutionären ist die erzkonservative Macht geworden.“ Trifft diese Behauptung historische Tatsachen?