Von Mißtrauen und nationaler Engstirnigkeitgetrieben bauen sie Europa. Es hat sich in der letzten Tagung des Ministerrats der EWG in Brüssel gezeigt, daß die Mitgliedsländer der Europa-Gemeinschaft die sehr motorische Kraft des sacro egoismo mobilisieren, um den Gemeinsamen Markt voranzutreiben.

Niemand traut dem anderen; namentlich aber glauben Frankreichs fünf EWG-Partner den Pariser Sprechern sozusagen nichts. Hinter jedem Vorschlag suchen sie nur den taktischen Trick. Daraus entsteht das Interesse aller beteiligten Regierungen, den anderen nichts zuzugestehen, ohne nicht selbst etwas einzuhandeln. Die Devise heißt in Brüssel: gleichzeitig geben und nehmen, womit der amtlichen Habgier von Finanz- oder Agrarministern Genüge getan wird.

Das Mißtrauen der sechs EWG-Länder ist konstruktiv. Jede Forderung eines Landes gebiert bei seinen Partnern flugs mehrere andere, weil keiner das Ja-Wort zu einem Beschluß gibt, ohne nicht eine Gegenleistung im eigenen Interesse einzuhandeln. Das Verfahren verlangsamt zwar die Brüsseler EWG-Arbeit, verstrickt aber auf längere Sicht die von de Gaulle für souverän gehaltenen Staaten immer mehr in das Netz der gegenseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeit. Jede neue EWG-Entscheidung, der der General wegen seiner bäuerlichen Wähler oder, weil er in der NATO-Krise keinen zweiten Krach haben will, zustimmt, macht ihm das spätere Ausscheiden schwerer. Es geht voran in der EWG. hb.