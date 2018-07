(gewidmet ist die neueste Streitund Kanipf- ■ schrift von William S. Schlamm: "Vom Elend der Literatur" — Pornographie nd Gesinnung; Seewald Verlag, Stuttgart; 237 S, 17 80 DM allen, die "aufrichtig", "redlich" und "wahr" sind. Es ist eine primitive List, aber ihre Wirkung wird sie nicht verfehlen. Denn auch wer eigentlich geneigt wäre, an Schlamms Argumentationen zu zweifeln, wird zögern: Er muß ja das Schicksal auf sich nehmen, von Schlamm zum Pack der Unredlichen und Verlogenen gezählt zu werden. So hat Schlamm, noch ehe er beginnt, die Ängstlichen schon auf seine Seite gebracht. Es ist ein gespenstisches und beängstigendes Buch. Gespenstisch, weil es ein heilloses Knäuel von falschen und richtigen (wenn auch maßlos verzerrten) Beobachtungen darstellt, von pathetisch aufgeblähten Gemeinplätzen und Halbwahrheiten, von logischen Saltos, irrationalen Affekten, Verdrehungen, Verleumdungen, Generalisierungen und allernobelsten Absichten. Beängstigend, weil Schlamms rabiate Behauptungen durchaus fruchtbaren Boden finden könnten. Die Welt sorgte durch auszugsweisen Vorabdruck für die Verbreitung des Pamphlets; redaktionelle Vorbemerkung empfahl eine Schlamm als den neuen Karl Kraus; zahlreiche Leserbriefe stimmten ihm freudig zu oder attestierten ihm doch wenigstens Courage (als brauchte die, wer blind um sich schlägt). Er wird, das steht fest, schon seine Gefolgschaft finden. Darum sollte sich niemand zu fein sein, sich mit ihm einzulassen. Und darum sollen hier ein paar Aspekte seines Buches näher in Augenschein genommen werden — um zu sehen, wie das funktioniert: ein demagogisches Pamphlet.

""So schwierig es ist, einen Begriff von dem Inhalt dieser 237 Seiten zu geben (denn Schlamms gedankliche Mäander ließen sich höchstens Knick für Knick referieren und kommentieren, aber nicht nachzeichnen), so leicht fällt es, Schlamms Grundthese wiederzugeben.

Er tritt auf wie ein Amateurdetektiv, dem es gelungert ist, einen unfaßlichen Skandal ans Licht zu bringen: Die zeitgenössische Literatur ist krank und verkrüppelt. Sie wird von verhinderten Kommunisten gemacht, denen die sowjetische Praxis den Glauben an jegliche Utopie und Ideologie verleidet hat und die, aller Gesinnung bar, nur noch niederste Konsumentenbedürfnisse zu befriedigen trachten. Sie ist, mit einem Wort, widerliche Pornographie. Der Skandal wird aur noch übertroffen von dem der Literaturkritik. Sie hätte die Pflicht, aufzupassen; aber sie erkennt das Elend nicht, sie tritt ihm nicht entgegen und macht sich so zur Komplicin der gesinnungslosen Literatur.

Bei der Lektüre dieses Kriminalrapports wird man zunächst ein irritierendes Gefühl des deja vu nicht los. Nicht nur, daß einem so gut wie alle Einzelthesen Schlamms schon irgendwo begegnet sind (meist allerdings in sinnvollerem Zusammenhang) — er wiederholt sich endlos. Kein Gedanke ist so dünn, daß er ihn nicht noch in die Länge zöge.

Da ist zweitens eine schwindelerregende Verschwommenheit der Begriffe. Das, was der Literatur und der Kritik in Schlamms Augen fehlt, heißt (die Begriffe sind fast beliebig vertauschbar): Moralität, Ideologie, Vergeistigung, Intellekt, das Höhere, Tugend, Unschuld, Bestimmung Weltanschauung, Deutung, Sinngebung, das Übersinnliche, mit Vorliebe aber: Gesinnung — wohl darum, weil sieh davon das Adjektiv gesinnungslos bilden läßt. Sehlamm beruft sich so oft auf "Knaurs Lexikon" — aber auch nur einige Ordnung in sein Begriffsrepertoire vermochte es nicht zu bringen.

Drittens fällt einem Schlamms Vorliebe für die Worte "redlich" und "legitim" auf. Nicht nur, daß alles, was Schlamm mißfällt, natürlich unredlich und illegitim, ist; indem er des weiteren unaufhörlich die Notwendigkeit und Legitimität seines sinistren Befundes beteuert, sollen die letzten Zweifel an dessen Richtigkeit 2erstreut werden, nach dem Muster: X ist ein Halunke, denn er konnte ja gar nichts anderes werden.

Viertens ist Schlamms Wut seinen Gedanken und damit seinen Formulierungen meist um etliche Längen voraus.