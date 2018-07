Von Hans-Jürgen Usko

In Travemünde trafen sich die deutschen Sportjournalisten zu ihrer Jahreshauptversammlung. Das gab den Anlaß zu diesem Artikel von Hans-Jürgen Usko. Wir schieben diesen Bericht in die Reportagenreihe von Nina Grunenberg ein.

Deutschlands Sportjournalisten haben ihre strapaziösesten Tage hinter sich: Die Jahreshauptversammlung ihres Verbandes in Travemünde, das sie zwar mit Spruchbändern und Empfängen ehrte, aber das rauhe Sackleinen eines winterlichen Seebadeortes noch nicht abgelegt hatte. Die Unbill des Klimas indes hatte einen Vorteil: Man war so ganz unter sich – und das nicht nur während der Sitzungen.

War die Isolierung, die den Berichterstattern des Sportes im saisonlosen Travemünde zuteil wurde, auch zweifelsohne rein zufälliger Natur, so haftet ihr doch Symbolisches an: Sportjournalisten sind Außenseiter der Branche, sie stehen dort, wo man in ihrem Metier tunlichst nicht stehen sollte: abseits. Und das ist eigentlich ganz und gar unverständlich; denn die Rolle, die diese Männer im deutschen Journalismus spielen, ist respektabel.

Die Internationale Sportkorrespondenz (ISK) hat im Februar statistische Untersuchungen über die Leser von Sportberichten angestellt und dabei herausbekommen, daß 45 Prozent aller Zeitungskonsumenten in der Bundesrepublik und in Westberlin den Sportteil ihres Blattes lesen. Am Montag bestreiten die Sportjournalisten durchschnittlich 30,1 Prozent des Gesamtumfanges einer Zeitung – an den übrigen Wochentagen sind es nach ISK 8,1 Prozent.

Die deutschen Sportzeitschriften stellen dazu mit einer Auflage von 3,5 Millionen Exemplaren die weitaus am meisten verbreitete Fachpresse dar.

Besonders eklatant ist der Anteil des Sportes bei den beiden Fernsehanstalten, der ARD und dem ZDF. Auf dem journalistischen Sektor (Chefredaktion) des Zweiten Deutschen Fernsehens zum Beispiel bestreitet die Hauptabteilung Sport mit ihren aktuellen und periodischen Sendungen an die 33 Prozent des Programmes und liegt damit eindeutig vor Politik und Zeitgeschehen.