Oft ist die Klage zu hören, daß die Regierungskabinette den vielfältigen Aufgaben in einem modernen Staat nicht mehr gewachsen sind. Es wird getadelt, daß die Verwaltungsaufgaben den Ministern keine Zeit mehr für politische Überlegungen und Entscheidungen lassen. Dr. Emil Guilleaume, leitender Ministerialrat im Kieler Innenministerium, ist der Meinung, daß hier nur eine gründliche Organisationsreform der Führungsspitze Abhilfe schaffen kann. Er schlägt eine Teilung in ein politisches und in ein Verwaltungskabinett vor. Das politische Kabinett soll, unterstützt von einem Stab von Beratern, die Grundsatzentscheidungen fällen, das Verwaltungskabinett soll die Politiker von administrativen Pflichten entlasten.

/ Von Emil Guilleaume

Noch immer wird die beratende und beschließende Versammlung der demokratischen Minister als Kabinett bezeichnet. Eine erstaunliche Tatsache, wenn man bedenkt, welche Wandlungen sich in den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und staatlichen Verhältnissen seit den Zeiten vollzogen haben, da Seine Majestät oder Serenissimus geruhten, aus ihren Kabinetten durch allerhöchste Erlasse das Land zu regieren. Aber alle diese Veränderungen haben das Kabinett, zumindest was seine Organisationsform angeht, nur wenig berührt. Seit die Stein-Hardenbergsche Reform dem Kabinettssystem zu Anfang des vorigen Jahrhunderts seine damals modernste Form gegeben hat, ist die Entwicklung praktisch stehengeblieben. Die Demokratie hat das Kabinettssystem übernommen und lediglich die königlichen Minister durch parlamentarische ersetzt. Der Sprachgebrauch hält diese Tatsache mit überraschender Genauigkeit fest.

Die Öffentlichkeit schreckt anscheinend davor zurück, mit der sonst üblichen Unbefangenheit zu prüfen, ob diese überkommene Organisationsform noch zweckmäßig ist. Dies liegt weniger am ehrwürdigen Alter des Kabinettssystems als vielmehr an dem Umstand, daß das Kabinett als politisches Gremium die höchsten und letzten staatlichen Entscheidungen trifft, soweit es sich nicht um Gesetzgebung oder Urteilssprüche handelt. Wohl wird, wenn Regierungsneubildungen anstehen, erörtert, ob ein, zwei oder drei neue Ministersessel angebracht wären. Vor kurzem wurde auch der Vorschlag gemacht, den Bundesministern zu ihrer Entlastung neben dem fachlichen Staatssekretär noch einen politischen beizugeben – also gewissermaßen aus einem Minister zwei zu machen, was lediglich dem Koalitionsproporz zugute käme, wie das bayerische Beispiel zeigt –, an der entscheidenden Frage aber, ob die heutige Regierungsorganisation den Bedürfnissen einer modernen Demokratie im Zeitalter des Hochindustrialismus noch genügt, geht man vorbei.

Dabei ist die Klage allgemein, daß die Kabinette nicht mehr in der Lage sind, den vielfältigen Aufgaben einer modernen Regierung gerecht zu werden. In England haben sich sowohl konservative wie Labour-Führer mit dieser Frage befaßt und verschiedene Vorschläge entwickelt; unter anderem ist von einem engeren Kabinett die Rede, das die politischen Grundsatzentscheidungen treffen soll, und von einem erweiterten Gremium, dem die speziellen Ressortentscheidungen obliegen. Abgeschlossen ist auch diese Diskussion noch nicht.

Die Schwierigkeit einer Kabinettsreform liegt nicht nur darin, daß die Fülle der Aufgaben, die eine Regierung erledigen muß, nicht systematisch erfaßt ist, ein Hemmschuh ist auch die Befürchtung, daß jedes Rütteln an der bestehenden Organisationsform, sei sie noch so ungenügend, politische Machtpositionen verändern würde. Es wäre jedoch für die Zukunft verhängnisvoll, wenn deshalb die Frage einer Kabinetts- und einer Regierungsreform auf die lange Bank geschoben würde. Der ruhige und emotionslose Ablauf der letzten Bundestagswahlen hat gezeigt, daß die innerpolitische Situation gefestigt ist. Reformen, die eine zweckmäßige Erledigung der anfallenden Aufgaben ermöglichen, könnten also gefahrlos durchgeführt werden.

Zwischen dem Staatsbewußtsein der Öffentlichkeit und dem Funktionieren der staatlichen Institutionen besteht eine Wechselwirkung. Keine Staatsform ist mehr auf die verständnisvolle Einsicht ihrer Bürger angewiesen als die Demokratie. Dies ist aber nur zu erreichen, wenn die staatlichen Institutionen durch eine zeitgemäße Ausgestaltung überzeugend wirken. Aus diesem Grunde erheben nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch hervorragende Verwaltungskenner seit Jahren den Ruf nach einer Verwaltungsreform. Die bedeutenden Anstrengungen und Vorschläge in den zwanziger Jahren, die mit den Namen so ausgezeichneter Sachkenner wie Bill Drews, Sämisch und Popitz verbunden sind, blieben ebenso erfolglos wie Gutachten neuerer Zeit. Man hat dieses Unvermögen, eine durchgreifende Verwaltungsreform in Angriff zu nehmen, der Demokratie angelastet und behauptet, sie sei unfähig, den mit jeder Reform verbundenen Interessenstreit zu entscheiden. (In welchem Umfang das Unvermögen, die überkommenen staatlichen Organisationsformen dem sich entwickelnden sozialen Rechtsstaat anzupassen, zum Untergang der Weimarer Demokratie beigetragen hat, wäre eine lohnende und lehrreiche Untersuchung.)