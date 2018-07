Inhalt Seite 1 — Keine unnützen Blicke zurück Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Hauptversammlung der Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwerks-AG (Veba) in der Dortmunder Westfalenhalle war hinsichtlich der Besucherzahl eine glatte Enttäuschung. Der Massenbesuch fand nicht statt, es kamen „nur“ 2600 Aktionäre. Und im nächsten Jahr werden es vermutlich noch weniger werden. Sensationen blieben aus. Wer sollte sie auch bieten? Soweit sich heute erkennen läßt, werden die Veba-Aktionäre noch eine längere Zeit warten müssen, bis sie wirklich Freude an ihren Aktien bekommen. Die rückläufige Börsentendenz, menschliche Unzulänglichkeiten, politische Fehlspekulationen und mancherorts auch ein unzureichendes Verantwortungsgefühl waren die Hauptursachen für die Enttäuschungen, die von den Veba-Zeichnern in Kauf genommen werden mußten. Aber es hat keinen Sinn, ständig zurückzublicken. Lassen Sie uns deshalb nach Chancen suchen, die der Veba-Aktie künftig Auftrieb geben können.

Der Markt der Veba-Aktien ist zu Kursen von 185 bis 190 Prozent ausgeglichen, das heißt Angebot und Nachfrage halten sich in etwa die Waage. Die Kurse brauchen nicht mehr „gestützt“ zu werden, wohl werden sie weiterhin „gepflegt“, um plötzlich auftretende Schwankungen zu mildern. Ich glaube, meine verehrten Leser, daß es heute kaum einen Kurs an der Börse gibt, der unter sorgfältigerer Kontrolle steht als die Veba-Notiz.

Die Verwaltung der Veba, Banken und schließlich die Veba-Aktionäre sind gleichermaßen daran interessiert, daß die Veba-Aktien steigen. Das geschieht aber nur, wenn die Nachfrage größer wird als das Angebot. Es müssen also neue Anlegerschichten gesucht werden, die das Papier als „interessant“ ansehen könnten. Die Banken haben in ihrer Kundschaft Umschau gehalten, sie haben teilweise ihre Investment-Fonds veranlaßt, Veba-Aktien zu erwerben. Auch Versicherungen nahmen einige Posten auf. Zum Kurs von 186 Prozent und bei einer Dividende von 10,5 Prozent ist die Veba-Aktie von der Rendite her nicht ohne Reiz.

Aber in Zeiten großer Kapitalknappheit muß schon mehr geboten werden als nur eine gute Rendite, die ja ohnehin niemals mit den Zinssätzen der festverzinslichen Papiere konkurrieren kann. Der Aktienanleger von heute will als Beigabe die Aussicht auf Kursgewinne haben. Und solche muß man ihm glaubhaft machen. Das geht nicht durch die Fließbandfabrikation „hoffnungsvoller“ Meldungen über das Unternehmen. So etwas verfängt nicht einmal bei den „harmlosen“ Veba-„Volks“aktionären.

Ein Unternehmen wie die Veba muß höhere Dividenden bieten als zuletzt 10,5 Prozent. Die Gesellschaft wird auch nicht herumkommen, sie schließlich zu zahlen, weil es zu ihren Hauptzielen gehört, so schnell wie möglich die durch die mißglückte Volksaktienaktion verloren gegangene Emissionsfähigkeit wiederherzustellen. Wir sehen gerade jetzt, wie schwer sich das Volkswagenwerk tut, seinerseits eine Kapitalerhöhung zu Bedingungen durchzusetzen, die von der Verwaltung als „angemessen“, von den Banken aber wegen der schlechten Börsensituation als nicht marktgerecht angesehen werden. Die Veba würde es heute schon schwer haben, junge Aktien zum Kurs von 100 Prozent unters Volk zu bringen. Dabei ist ihre finanzielle Lage so, daß sie sich solche niedrigen Emissionskurse keinesfalls leisten kann.

Es war richtig, daß Vorstandssprecher Kemper auf der Hauptversammlung davon sprach, eine Dividende von 12 Prozent ansteuern zu wollen. Sie durchzusetzen, wird bei seinen Vorstandskollegen nicht leicht sein, denn schließlich müssen die Gelder für die Dividende von den Tochtergesellschaften, denen einige Vorstandsmitglieder besonders eng verbunden sind, zunächst einmal an die Mutter abgeführt werden, was nichts anderes als eine Einschränkung der Selbstfinanzierung bei den Veba-Töchtern und damit die Aufgabe eines Teiles der Unabhängigkeit bedeutet. Die Tatsache, daß die drei großen Säulen der Veba, Preussenelektra, Hibernia und Hugo Stinnes bereits Dividendenerhöhungen angekündigt haben, zeigt, daß die Veba auf dem richtigen Weg ist.

Problem Nr. 2 wird für die Veba die Rationalisierung sein. Wer auf den Aktionärsversammlungen den Film über den weitverzweigten Konzern gesehen hat, kann sich denken, daß hier manches zu ordnen sein wird, um ein Höchstmaß an Rentabilität zu erreichen. Mancher liebgewordene Zopf wird verschwinden müssen. Das wird nicht ohne Widerstand möglich sein.