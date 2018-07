Die Münchner Präsentierung (im Haus der Kunst) dieser deutsch-französischen Ausstellung, die zunächst in Paris gezeigt wurde, ist ein enttäuschendes Ärgernis. Es beginnt mit dem Katalog. Bild- und Textteil sind fein durcheinandergequirlt; der Besucher, der die mit nichts als einer schlichten Ziffer versehenen Exponate identifizieren möchte, ist mit dauerndem Blättern im Katalog vollauf beschäftigt.

Immerhin langt die Energie noch, um das wahre Ärgernis der Ausstellung zu konstatieren: die Hängung der Bilder. Wer bisher der optimistischen Meinung war, daß in der Kunst einem gewissen Grad von Qualität auch die mieseste Darbietung nichts mehr anhaben kann, der kann sich hier vom Gegenteil überzeugen lassen, kann sehen, wie Kirchners „Rotes Stilleben“ (1914) und Paula Becker-Modersohns „Mutter und Kind“ (1907) und Jawlenskys „Kopf in Blau“ (1910) einander in einem dunklen Eckchen den Garaus machen. Die an sich wohl nicht unwichtige Frage, warum diese Bilder, zwischen denen es nicht die geringste Beziehung gibt, überhaupt nebeneinander hängen, wird dadurch beinahe sekundär.

Das hier zitierte Beispiel ist jedoch kein Einzelfall, es ist symptomatisch. Wie man es auch dreht und wendet, in der Darbietung dieser Ausstellung ist nicht der Anflug einer Konzeption zu erkennen; man hat weder nach Nationalitäten noch nach Schulen noch nach Generationen noch nach Themen und schon gar nicht nach der Wichtigkeit der Maler gehängt. Gleich am Eingang empfängt einen eine Serie mittelmäßiger Manguins, ein paar Schritte weiter sind große Wandflächen mit Werken von Kees van Dongen bestückt, die teilweise von äußerst fragwürdiger Qualität sind. Heckels herrlicher „Schlafender Pechstein“, der sich in zwei flammenden Rots räkelt, dazu Schmidt-Rottluffs herausfordernd lässiges „Selbstbildnis mit Einglas“ und sein „Dorfweg“, der sich wie ein farbiger Lavastrom heranwälzt, spenden von der gegenüberliegenden Seite einigen bildnerischen Trost.

Aber schließlich geht es hier nicht um ein paar rare Freuden oder Vorlieben. Was mit dieser Ausstellung verschenkt und vertan wurde, das wird dem Besucher erst klar, wenn er sich durch den letzten Raum des Erdgeschosses, die anschließende Rumpelkammer mit Leitern, Feuerlöscher und Kunstpostkartenständern, das Treppenhaus hinauf in das obere Stockwerk begeben hat. Nachdem er unten im letzten Raum noch die hohen Wände mit delikaten, aber kleinformatigen frühen Bildern von Matisse und Dufy dicht tapeziert gesehen hat, sprengen hier oben die großen Formate von Mueller, Schmidt-Rottluff und Heckel die halbhohen Wände; das verschmutzte Oberlicht sorgt für gnädige Verschattung. Im Treppenhaus, das an der anderen Seite des Saales herabführt, hat man die einzige schöne und lichte Ecke komplett belegt mit Albert Weisgerber, dessen hier gezeigte Bilder diese Bevorzugung kaum rechtfertigen.

Die Liste der grotesken Mißstände ließe sich fortsetzen, aber auch ohne Aufzählung weiterer Mängel kann das Resümee gezogen werden: Die verworrene Schlampigkeit und gedankenlose Lieblosigkeit, mit der hier ein großes und erregendes Thema der Kunst vertan wurde, ist nicht nur den interessierten Besuchern gegenüber, die dieses Haus verwirrt und fragend verlassen, unverantwortlich. So ganz nebenbei wurde damit auch die Chance einer wahren Konfrontation der Fauves und der deutschen Expressionisten verschenkt.

Und ein solcher Vergleich, diese Erkenntnis kommt einem auch inmitten dieses Tohuwabohus, wäre nicht zuungunsten der Expressionisten ausgefallen. Petra Kipphoff