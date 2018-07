Zwei Einakter von G. B. Shaw

Kammerspiele des Bochumer Schauspielhauses

Hans Günter Michelsen hat in mehreren eigenen Stücken das Kriegserlebnis als unbedingte Vergangenheit dargestellt („Stienz“, „Helm“). Was er jetzt als „Kriegsspiele“ vom guten, alten G. B. S. übersetzte, das ist zwar unvergleichlich wirkungsvoller auf der Bühne, vom thematischen Engagement Michelsens her. aber belanglos, wahrhaft postum.

Durch die Brotarbeit Michelsens als Übersetzer verfügen die Theater über einen kurzen Einakter-Abend, der sicherlich volle Häuser bringen wird. Wenn die Inszenierung so delikat in der Schwebe zwischen Militärschwank und Charakterkomödie gehalten wird wie in Bochum unter der Regie des Schauspielerführers Hans-Joachim Heyse, (deutschsprachige Erstaufführung), dann kann man einen Mordsspaß an dieser englisch-irischen Familienwäsche haben. Nur werden alle „Wahrheiten“, die der Spötter Shaw in bewährter Manier über den Krieg sagen läßt, nicht einen Nationalisten zum Pazifisten machen.

„O’Flaherty“ und „Augustus tut, was er kann“ gehören zu einem vierteiligen Einakter-Zyklus. Shaw hat ihn während des Ersten Weltkrieges unter dem Sammeltitel „Playlets of the War“ geschrieben. Das erste Stück nennt der Autor blinzelnd einen „Aufruf zum Wehrdienst“, weil ein in der englischen Armee hochdekorierter irischer Soldat zu Hause soviel Familien- und anderen Krach erlebt, daß er sich in die „Ruhe“ an der Front zurücksehnt. Das zweite Spiel, „eine Farce, getreu nach dem Leben“, persifliert den Etappenhengst Lord Augustus Hightcastle, der wegen Dummheit sogar von einem deutschen Regimentskommandeur aus der Gefangenschaft nach Hause geschickt worden ist. Als Heimkrieger läßt er einen Schwall von Phrasen hören, die schon an der Etappenwirklichkeit zerplatzen, wie sie von seinem Clerk vertreten wird. Als gar eine Lady auftritt und den Lord angeblich vor einer Spionin warnen will, erliegt der Pfau in Uniform prompt weiblicher Schläue, und die Lady gewinnt eine Wette: daß man diesem Hihgtcastle sein geheimstes Dokument aus der Hand winden und damit unbehelligt auf die Straße gelangen könne. Und mit Hihgtcastles sei das halbe Kriegsministerium besetzt...

Unter den vier Personen des ersten „Kriegsspiels“ sind Mutter und Sohn O’Flaherty Menschen irischer Wirklichkeit. Das war Kraftfutter für die Bochumer Schauspieler Liesel Alex und Stefan Orlac. Walter Uttendörfer mußte als nicht ganz typechter englischer General und Grundherr gute Miene zu dem bösen Spiel machen, das der „gesunde Menschenverstand“ mit einem britischen Baron treibt. Als „Augustus“ bot Wilhelm Grimm die geforderte Karikatur eines Lords. In die Nähe Heinrich Troxbömkers und seiner ebenso stillen wie präzisen Charakterkomik gelangte Hans Schiosze, der Clerk. Verwirrend schön und sicher: die Lady von Marie-Luise Etzel. Johannes Jacobi