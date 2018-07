Inhalt Seite 1 — Nachts, wenn die Ratten kommen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln

Was lange währt, wird doch nicht gut“, seufzt der Kölner Sozialdezernent, Dr. Ulrich Brisch, sobald er von seinem Sorgenkind, dem Lager Zollstock, spricht. Seit über vier Jahren streiten Stadtrat und Verwaltung darum, wie Kölns fahrendes Volk“ menschenwürdig untergebracht werden soll. Wo immer das Liegenschaftsamt einen Ausweichplatz ausfindig machte, erhob die Bevölkerung stürmischen Protest. Niemand will die ruhelosen Teppichhändler, Schirmflicker, Korbflechter, Altwarenhändler und Zigeuner in seiner Nachbarschaft haben. Die Bewohner des Stadtteils Zollstock freilich müssen schon seit fünf Jahren mit ihnen auskommen.

Der Lagerplatz liegt, nur knapp 3000 Meter Luftlinie vom Dom entfernt, im inneren Stadtgebiet. Auf der einen Seite haben sich die Landfahrer bis auf 50 Meter an eine Neubausiedlung herangeschoben, in der städtische Angestellte wohnen. Autofahrer, Fußgänger und die Fahrgäste der Straßenbahnlinie 12 können sich Tag für Tag von den Zollstocker Zuständen überzeugen. Es ist kein Ruhmesblatt für die Domstadt.

Da stehen Wohnwagen, alte Bretterbuden, demolierte Autos, zerfallene Schrebergartenhäuschen herum. Ein chaotisches Durcheinander. Dazwischen Berge von Unrat, Papier, Konservenbüchsen, zerschlissene Sofas. Ein riesiger Schrottplatz. Zerlumpte Kinder spielen da herum. Zwischen den Wagen trocknen ein paar Wäschefetzen, auf dem Boden liegen Kissen und Bettzeug. Jeder Regenguß verwandelt die Trampelpfade in Morast. Es gibt kein Wasser, keine Kanalisation. „Das ist die Ohnmacht eines demokratischen Sozialstaates“, sagt Verwaltungsdirektor Dr. Schmack dazu. „Wen wollen Sie vertreiben, wenn Sie nicht die Richtung angeben, wohin?“

Angefangen hatte es mit einer Hütte, dann kamen über Nacht ein paar alte Wohnwagen dazu; und bald war es ein Lager mit Hunderten von Menschen. Das Gesundheitsamt meint zwar, auf dem Zollstocker Platz herrsche akute Seuchengefahr; da sich die rund 350 „Bewohner“ hier aber ohne Erlaubnis aufhalten, tut die Stadt Köln nichts für die hygienischen Zustände. Das Wasser erbetteln sich die Frauen und Kinder in den umliegenden Häusern. „Die Ratten laufen in der Nacht herum wie die Hunde“, klagt eine alte Zigeunerin, die im letzten Kriege sechs Jahre im Konzentrationslager Ravensbrück war.

Mühsam sucht sich der Postbote mit einem Fahrrad einen Weg durch die Wasserlachen: „Die meisten finde ich gar nicht, die verkriechen sich ja.“ wovon diese Menschen leben, was sie Überhaupt noch am Leben hält – wer weiß es genau. Einige hausieren, andere sind Gelegenheitsarbeiter, verrichten Handlangerdienste für ein paar arrivierte Händler, Sechszylinder stehen vor ihrem Wohnwagen.

Warum die jungen Burschen nicht arbeiten? „Wir sind das schon von klein an so gewohnt. Da möcht’ man nicht in einen Beruf.“ Warum ziehen sie nicht in eine richtige Wohnung? Die meisten, die es sich leisten könnten, wollen nicht anders leben, um keinen Preis. Sie möchten nur einen besseren Standplatz für ihre Wohnwagen haben. „Umsatzsteuer und alles, das nehmen sie von uns, aber einen anständigen Platz, das schaffen sie nicht!“