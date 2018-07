Die jüngste „Brücke zwischen den Völkern“ wird im Tanzschritt gebaut, und es scheint sogar, daß ihre Konstruktion stabil zu werden beginnt. Denn, wie Rolf Hädrich, der erste Vorsitzende des Deutschen Tanzlehrer-Verbandes, kürzlich auf einer internationalen Fachtagung in Bad Kissingen sagte: das „International Dance Program“ vom Walzer bis zum Paso doble fasse nunmehr auch in asiatischen und in Ostblockländern Fuß; man tanze die gleichen Schritte und Figuren. Woraus zu schließen wäre, daß sich (zum Beispiel) Amerikaner und Russen weniger oft auf die Füße treten.

Die zweite Neuigkeit vom Parkett formulierte Hädrich so: „Der Trend geht zum Paartanz hin.“ Man bewege sich nicht mehr so gern in Reihen und Linien“, sondern „in Gegenüberstellung, nebeneinander und auch hintereinander, in offener Tanzhaltung oder mit gefaßten Händen“. Überdies deute sich an, daß die Zeit der wilden Partytänze vorüber sei. Selbst der Beat äußere sich rhythmisch weniger akzentuiert, weicher und etwas langsamer. So ward aus dem Jump-Beat der Soft-Beat. Erklärung: Schon die Twens (und ältere Jahrgänge) wollten nicht mehr hüpfen.

rml.