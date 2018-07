Inhalt Seite 1 — Reisen und arbeiten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wöchentlich 100 Mark Taschengeld

Das ist die sensationellste Amerikareise für junge Leute in dieser Saison: Zehn Wochen Aufenthalt und Schiffspassage Europa–USA und zurück für 1320 Mark. Das Rezept ist denkbar einfach. Amerikanische Familien beschäftigen gern Hilfskräfte im Haushalt für alltägliche Arbeiten wie Rasenmähen, Autowaschen, Babysitten oder Geschirrspülen. Für deutsche Jungen und Mädchen bleibt eine Amerikareise bisher immer noch ein unerschwinglicher Wunschtraum. Der Deutsche Studenten-Reisedienst in Bonn kombinierte die amerikanischen und deutschen Wünsche – und beiden Seiten ist geholfen für den Fall, daß der Wunsch groß genug ist.

Jungen und Mädchen zwischen 20 und 28 Jahren können sich als „Family-Helper“ bewerben. Sie werden sieben Wochen lang in einer ausgesuchten amerikanischen Familie arbeiten, montags bis freitags täglich bis zu sechs Stunden. Wöchentlich gibt es 100 Mark Taschengeld.

Anschließend können sich die Teilnehmer eine dreiwöchige Rundreise durch Amerika nach eigenem Geschmack zusammenstellen. Mit einem „99-Dollar-Ticket“ kann man bereits kreuz und quer durch die USA reisen. Für 25 Mark bekommt man ein Verzeichnis nebst Übernachtungsausweis für 700 Studentenhotels, denen das Bett zwischen zwei und vier Mark kostet.

Für die Überfahrt nach Amerika wurden zwei „Studentenschiffe“ angeheuert: die „Cibo San Vicente“, 14 000 BRT, und die „Aurelia“, 10 500 BRT. Beide Schiffe fahren als Einklassenschiffe mit Vier-, Sechs- und Achtbett-Kabinen. Unterwegs bietet das sogenannte „Shipboard Student Program“ mit Vorträgen, Filmvorführungen und Sprachkursen eine umfassende Einführung in die Neue Welt. Zusammen mit seiner amerikanischen Partnerorganisation, dem „Council of Student Travel“, unterhält der Deutsche Studenten-Reisedienst einen eigenen „USA-Welcome-Service“, der bereits im Fuß der Gangway die Ankömmlinge in Empfang nimmt. In den ersten Tagen in New York besorgt er verbilligte Eintrittskarten für Theater, Film und Television-Shows, organisiert Sightseeing-Tours, Ausflüge in die Umgebung, erste Kontakte zu Amerikanern und gibt Hinweise für gute Einkaufsmöglichkeiten.

Reisetermine: 28. Juni bis 13. September 1966. Anmeldungen müssen sofort erfolgen. Im Preis von 1320 Mark sind eingeschlossen: Schiffspassage Europa–New York und zurück in der Kabinenklasse, Vollverpflegung während der Reise und des gesamten USA-Aufenthalts, alle Transfers in den USA, Vermittlung eines Arbeitsplatzes als Family-Helper, Unfall- und Krankenversicherung. Englische Sprachkenntnisse werden vorausgesetzt. Außer Paß und Visum muß ein Zeugnis über Pockenschutzimpfung vorgelegt werden.

Anstrengender – es muß wohl heißen, noch anstrengender, aber ebenso verlockend wie ein Aufenthalt als Family-Helper ist eine Amerikareise als „Camp-Counseler“. Hier arbeiten die Teilnehmer drei Monate als Betreuer in einem amerikanischen Kinder-Ferienlager. Anschließend sind sie zu einer dreiwöchigen Rundreise durch die USA eingeladen. Gesamtpreis: 1225 Mark. Für die Arbeit im Ferienlager gibt es 90 Dollar Taschengeld. Reisetermine: 28. Mai bis 13. September 1966. F. R.