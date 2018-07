f Tnter dem Druck amerikanischer Verkäufe sind - die Aktien der Unilever N. V, Rotterdam, seit Beginn dieses Jahres am etwa 12 Prozent gefallen. Die amerikanischen Abgaben haben sich verstärkt, seitdem feststeht, daß die in den USA ansässigen Aktionäre künftig für ihre in Holland anfallenden Dividenden eine Quellensteuer von aktien (in hfl) 4 22 4 18 3 78 15 Prozent entrichten müssen. Steuerliche Eingriffe dieser Art haben weltweite Folgen. Aber die Unilever Gruppe — praktisch in allen Weltteilen tätig — bekam auch noch auf anderen Gebieten die Risiken zu spüren, denen ein Weltunternehmen heute ausgesetzt ist. In vielen Ländern sind es die Bemühungen der Regierungen, die Preisstabilität einfach dadurch aufrechtzuerhalten, indem es den Unternehmen verwehrt wird, steigende Kosten auf die Preise abzuwälzen. Auch Unilever wurden bei verschiedenen Produkten in manchen Staaten gezwungen, höhere Kosten in den Gewinnmargen aufzufangen. Das drückt die Rentabilität. In den Entwicklungsländern herrscht meist eine rasch zunehmende Inflation. Vielfach wird versucht, sie durch dirigistische Maßnahmen wie Preiskontrollen und Verbot des Gewinntransfers zu steuern. Oftmals wird den dort tätigen Unilever Fabriken verwehrt, die notwendigen Rohstoffe zu importieren. In Indien und Pakistan bekam Unilever die Folgen der Kriegshandlungen deutlich zu spüren. Im Kongo bahnt sich zwar eine Normalisierung an. Große Plantagen konnten indessen noch nicht wieder in Besitz genommen werden, in anderen wird ein produktives Arbeiten erst wieder in diesem Jahr möglich sein. Eine große Rinderzüchterei wird ganz aufgegeben, weil der Bürgerkrieg den wertvollen Zuchtbestand zunichte gemacht hat. Wenn die Unilever Gruppe dennoch einen guten Abschluß für 1965 vorgelegt hat, so verdankt sie dies in erster Linie ihrer festen Marktstellung in den europäischen Ländern. Zielbewußt baut sie hier ihre Produktionsstätten weiter auf. Nicht nur auf dem Gebiet der Speisefette und der Waschmittel, sondern zunehmend auch auf dem Tiefkühlsektor, beim Speiseeis, Trocken- und Dosensuppen und den Fleischwarenbetrieben. Große Aufmerksamkeit wird dem Absatz von Salatsaucen gewidmet. Das Marktrisiko wird immer weiter gestreut. KW

Über das Print-Archiv Über das Print-Archiv Dieser Text ist Teil des viele hunderttausend Artikel umfassenden ZEIT-Archivs seit 1946. Um die Inhalte des Archivs, die in den frühen Jahrgängen als gedrucktes Papier vorliegen, in eine digitalisierte Fassung zu übertragen, wurde eine automatische Texterkennung ("OCR") eingesetzt. Nur so ist es möglich, die enormen Textmengen zu verarbeiten. Auch eine ausgereifte Technik kann jedoch an ihre Grenzen stoßen: Je älter die Originalvorlage, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass der automatisierte Lesevorgang bei einzelnen Wörtern auf Probleme stößt. Deswegen kommt es vor, dass die digitalisierten Archivinhalte punktuell noch Fehler enthalten. Wir arbeiten intensiv daran, auch diese Unvollkommenheiten zu beseitigen. Die Nutzung ist ausschließlich in den Grenzen des §53 Urhg zum privaten Gebrauch durch eine natürliche Person zulässig. Zu den Möglichkeiten einer Lizenzierung von Nutzungsrechten, finden Sie hier weitere Informationen.