Das Experiment wurde kurzerhand beschlossen, trug unverkennbar Züge des Provisorischen, schien nicht frei von Kurzschlüssen zu sein – und glückte beim ersten Versuch. Mittlerweile hat sich herumgesprochen, daß der Wettbewerb „Jugend forscht“, ausgeschrieben nach dem Vorbild der Science Fair Amerikas, schon im ersten Jahr erfolgreich gewesen ist; im „stern“, im „Spiegel“, im Fernsehen und in denjenigen Tageszeitungen jedenfalls, die noch Sinn für Rang und Wichtigkeit auch gleichsam stiller Ereignisse haben, ist darüber berichtet worden. Nachzutragen bleibt nur, worin der Erfolg eigentlich lag und weiterhin liegen wird.

Man konnte jeglichen Interesses für die „Ökologie von Dismidiaceen“ oder die „Diffraktion von Licht“ bar sein –, wer die kleine Ausstellung der Landessieger von „Jugend forscht“ im Foyer des Auditorium maximum der Hamburger Universität etwas genauer ansah, war bald beeindruckt. Und wer womöglich den Verdacht hegte, daß hier junge „Fach-Idioten“ auftreten, die zwar mit Halbleitern und allerlei Chemikalien umgehen können und sonst nichts, brauchte nur einen simplen, aber wirkungsvollen Test anzustellen: statt Formeln, Schaltpläne und irgendwelche Tabellen brauchte man nur zu lesen, was da an Text geschrieben stand; schließlich ist die Art, in der die Muttersprache beherrscht wird, immer noch einer der besten Gradmesser allgemeiner Intelligenz. Nun, die jungen Forscher schreiben sauber, präzise, klar. Da ist nichts Wirrköpfiges zu spüren.

Ihr Auftreten war ungezwungen und frei von Altklugheit. Die Schüler, Praktikanten und Lehrlinge, Jungen wie Mädchen, wirkten keineswegs wie Stubenhocker; einen „Twistschuppen“ dürften die meisten von ihnen freilich nur vom Hörensagen kennen. Diese jungen Forscher haben ihre Freizeit und ihr Taschengeld für ihre Arbeit benötigt. Man könnte angesichts von „Jugend forscht“ Vorurteil auf Vorurteil, wie sie von den Erwachsenen über die Jugend von heute gefällt werden, leichterhand korrigieren. Wir wollen uns hier lediglich mit diesem einen Hinweis begnügen: wie fleißig junge Leute auch heute noch sein können! So hat, um nur ein Beispiel zu nennen, der neunzehnjährige Theodor Hildebrand aus Berlin, der Bundessieger, für seinen Rechenautomaten mit Halbleiterelementen rund tausendzweihundert Arbeitsstunden aufgewendet. Und auf dem Stand, auf dem Maria Klein aus Otterberg/Pfalz, die Bundessiegerin, ihre Arbeit über „Schnellbestimmung der Jodzahl“ präsentierte, ließ eine einfache kleine Handrechenmaschine dem Zuschauer, der ein bißchen Phantasie hat, ungefähr ahnen, welcher Umfang allein an Rechenarbeit hier bewältigt wurde.

„Jugend forscht“ hätte eine Veranstaltung unter vielen anderen oder auch ein Reinfall werden können; daß der Wettbewerb zum Erfolg wurde, daß die Wissenschaftler in der Jury, angesehene Experten, Professoren, Laborchefs berühmter Firmen darunter, zufrieden bis begeistert urteilen konnten, das lag vor allem an der Jugend selbst. Ihre Arbeiten übertrafen alle Erwartungen. Die Teilnehmer von „Jugend forscht“ sind nicht etwa findige „Hobbyisten“ oder nur besonders geschickte Bastler; sie sind in der Tat Forscher, ganz ohne An- und Abführungszeichen zu diesem Wort. Das ist der eigentliche Erfolg dieses vom „stern“ (auf Anregung des Wissenschaftsredakteurs der ZEIT) in Schwung gebrachten Wettbewerbs: daß „Jugend forscht“ eben kein Kinderspiel, sondern eine ernsthafte, ernst zu nehmende Sache ist, richtige, wichtige Wissenschaft.

Diese Ernsthaftigkeit wird dem nun alljährlichen Wettbewerb Rang und Anziehungskraft geben. Wenn engagierte Pädagogen und Wirtschaftler sie verstärken, werden die Impulse, die von ihm ausgehen, ihre Wirkung auf die Naturwissenschaften und deren Nachwuchs- und Lehrprobleme in Deutschland nicht verfehlen. In einem der vielen Briefe, die der „stern“ erhielt, heißt es: „An unserer Schule erhält zum Beispiel die Biologie zur Anschaffung von Chemikalien, Glasgeräten, Objektträgern und so weiter im Jahr nur rund zwanzig Pfennig pro Schüler!“ Ein bekannter Wissenschaftler, der sich „Jugendforscht“-Arbeiten ansah, sagte: „Diese Sache hier wird Schule machen und auf die Dauer den Schulen helfen.“ Rolf Steiger