Die sowjetische Führungsmannschaft hat den 23. Parteikongreß der KPdSU fast unverändert überstanden.

Zum inneren Führungskreis gehören nach wie vor vier Mann: die beiden Spitzen von Partei und Staat: ZK-Generalsekretär Breschnew und Ministerpräsident Kossygin, Staatspräsident Podgorny und Chefideologe Suslow.

Unter den andern sieben ist der höchsten Macht am nächsten Parteisekretär Schelepin, dem der Verlust seiner Staatsämter im letzten Jahr anscheinend wenig geschadet hat; im ZK-Sekretariat, das die tägliche Parteiarbeit (und auch politische Kontrolle) verrichtet, ist er Nummer 3. Viel Beifall erhielt auf dem Parteikongreß auch der Parteisekretär der Ukraine, Schelest.

Zwei Politbüro-Mitglieder haben äußerlich an Einfluß eingebüßt: Podgorny verlor seinen Posten im ZK-Sekretariat; Kirilenko, der sich auf seinen Stuhl setzen durfte, hatte bisher stellvertretend das ZK-Büro für die Russische Föderation geleitet. Dieses Büro wurde 1956 von Chruschtschow geschaffen, um seine Parteirivalen zu überspielen. Seit 1965 war es praktisch der verlängerte Arm Breschnews. Vielleicht sollten seine Befugnisse nun etwas beschränkt werden, nachdem seine Stellung als 1. Vorsitzender des ZK-Sekretariats durch den Titel Generalsekretär aufgewertet wurde.

Neben Kossygin blieben auch seine beiden stellvertretenden Vorsitzenden, Masurow und Poljansky, im Politbüro. Ausgeschieden sind die beiden ehemaligen Staatspräsidenten, der 70jährige Mikojan und der 78jährige Schwernik. Dafür rückte jedoch ein Altkommunist, der 67jährige Lette Pelsche, ins Politbüro auf, wo er nun an Stelle Schwerniks die Parteikontrollkommission leitet. Noch nie erreichte ein Balte so hohe Würden in der Sowjetführung – Pelsches Ernennung ist auch eine späte Anerkennung der Verdienste, die sich seinerzeit die berühmten Lettenregimenter um den Sieg der bolschewistischen Revolution erworben haben.

Im ZK-Sekretariat sitzen weiterhin elf Mann: Außer Breschnew, Suslow, Kirilenko und Schelepin zwei Politbüro-Kandidaten; der Chemie-Experte Demitschew (gewählt als Nachfolger von Chruschtschows Chefdiologen Iljitschow) und der Industrie- und Rüstungsexperte Ustinow, ferner die Sekretäre Andropow, Ponomarjew, Kapitanov, Kulakow und Rudakow.

In der Versenkung verschwunden blieben die von Chruschtschow gestürzten „Parteifeinde“. Molotow, Bulganin, Kaganowitsch und Malenkow sollen alle pensioniert sein; von Molotow geht die Rede, daß er hin und wieder von Kossygin um Rat gefragt werde. Der jüngere, ehemalige Außenminister Schepilow wurde seinerzeit auf einen wirtschaftswissenschaftlichen Lehrstuhl in Kirgisien verbannt.