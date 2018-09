Für viele Eltern war Ostern Zahltag. Die Töchter und Söhne präsentierten ihnen ihre Zeugnisse und baten dann ungeniert zur Kasse. Jene Zeiten gehören ins Reich des Märchens, da noch ein „Einser“ mit fünfzig Pfennig oder einer Mark belohnt werden konnte. Die Lehrer aus Nordrhein-Westfalen wissen zu berichten, daß ihre Zöglinge bis zu hundert Mark für ein „sehr gut“ der väterlichen Brieftasche entlocken. Für den Primaner, der fünfzig Mark Taschengeld monatlich bezieht, sind eine oder auch zehn Mark kein Anreiz mehr. Zumal das Waschen des väterlichen Autos ohne große körperliche Anstrengung oft schon fünf Mark einbringt.

So haben sich auch die Direktoren der Kölner Oberschulen über die hohen Preise für gute Noten besorgt gezeigt. Sie sehen ihre pädagogischen Ziele in Gefahr und fürchten negative Auswirkungen auf die Schüler, deren Eltern weniger begütert sind und keine fünfzig Mark für eine gute Zensur, einem Angelköder gleich, auswerfen können. Wird sich dann der Junge noch anstrengen, wenn er sieht, daß sein Klassenkamerad ein „dickes Geld“ bekommt, er aber trotz guten Zeugnisses leer ausgeht? Wenn er sieht, daß sein Banknachbar schon einen väterlichen Wechsel auf einen Sportwagen in der Tasche hat, der am Tag des bestandenen Abiturs eingelöst werden kann?

Die Pädagogen im Düsseldorfer Kultusministerium empfehlen daher, die offiziellen schulischen Belohnungen zu vergrößern, um allen Schülern, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern, die gleichen Chancen zu geben. Der Preis solcher Belohnung: Bücher. Bücher gegen Scheine der Bundesbank aus der väterlichen Schatulle. Ob sie konkurrenzfähig sein werden? Hvk