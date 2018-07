Inhalt Seite 1 — ARMSTRONG SAGT DER WELT LEBWOHL Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schauspiel von John Arden

Bochumer Schauspielhaus

Als der Vorhang sich teilte, trat rechts aus dem Palast des schottischen Königs James V. dessen Herold Lindsay hervor. Quer über die Bühne schreitend, sprach er vor sich hin, schon in der dritten Woche tage eine Konferenz zwischen Unterhändlern seines Königs und Heinrichs VIII. von England. Sie sollten die Kriegsgefahr bannen, die durch Grenzstreitigkeiten der beiden Raubritter ständig drohe. Als Lindsay das Publikum im noch erhellten Parkett des Bochumer Schauspielhauses bemerkte, unterbrach er sich – leicht geniert – und stellte sich vor.

Die Anrede der Zuschauer stammt vom Autor, den Gag der „Überraschung“ hatte der Regisseur Hans Schalla eingefügt. Dieser erste falsche Ton blieb Leitmotiv für die deutschsprachige Erstaufführung.

Nachdem der 36jährige John Arden, die Fernsehspiele mitgerechnet, bei seinem achten Stück angelangt ist, läßt sich die journalistische Apologetik dieses „ersten dramatischen Dichters seit Shakespeare“ (Sunday Times) kaum noch übersehen. Zwei Ableitungen seien verzeichnet: Zu diesem parabelhaft gemeinten Bilderbogen, in dem ohnehin nichts geschieht, „wie es wirklich war“, fühlte sich der Autor angeregt durch die jüngsten Kämpfe im Kongo. Für den erfolglosen Vermittler Lindsay, „ein Salamander der Vernunft“, hat der UNO-Vermittler Dr. O’Brien Pate gestanden. Lindsay, der Weltmann und Frauenheld, ist aber auch ein Bruder Weislingens aus Goethes „Götz von Berlichingen“, den Arden ins Englische übertragen hat. Und der schottische Götz ist der saftigste der Raubritter, die balladeske Zentralgestalt des Stückes: John Armstrong von Gilnockie.

Wenn der emanzipierte Brecht-Verehrer Arden seinen Zuschauern etwas mitteilen will, so ist es eine von Sartre dramatisch schon bündiger formulierte bittere Erkenntnis: In der Politik muß man sich „schmutzige Hände“ machen. In erster Linie zielt Arden neuerdings jedoch auf Dichtung. Bei einem deutschen Publikum steht ihm das Gestrüpp aus schottisch-dynastischen Namen und Fakten im Wege. Aber auch Ardens Neigung zu uferlosem Gerede ist keine dramatische Eigenschaft. Nur um die plastische Figur des Armstrong wird die Bühne ein paarmal kraft- und schwungvoll lebendig.