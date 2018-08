Inhalt Seite 1 — Der Professor auf dem Inselvulkan Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl Heinz Janßen

Mit aufgerissenen Augen starrte der Junge auf das Schauspiel: Vom Rathaus des verträumten Städtchens La Vega holten fremde Soldaten die dominikanische rot-blaue Fahne mit dem weißen Kreuz herunter und – hißten das Sternenbanner. Diese Szene hat sich dem siebenjährigen Juan Bosch unvergeßlich eingeprägt. Acht Jahre lang – von 1916 bis 1924 – blieben die Marines in der karibischen Inselrepublik. Der aufgeweckte Juan, der den verletzlichen Stolz seines spanischen Vaters und das heißblütige Temperament seiner portorikanischen Mutter geerbt hatte, konnte den Anblick der Besatzungssoldaten nicht verwinden. Sein Idol war der mexikanische Rebell Pancho Villa, der sich mit der Waffe in der Hand gegen die nordamerikanischen Eindringlinge erhoben hatte. Nachts betete der Junge, es möge eines Tages auch dem dominikanischen Volk ein solcher Held geschenkt werden.

Fast fünfzig Jahre später, im Mai 1965, schleuderte Juan Bosch dem amerikanischen Sonderbotschafter John Bartlow Martin die stolzen Worte entgegen: „Ich bin kein nordamerikanischer Beamter; Washington kann mir nicht diktieren, was ich tun soll!“ Martin war von Präsident Johnson nach Puerto Rico geschickt worden, um dem Emigranten Bosch die Rückkehr in seine Heimat anzubieten. Nur eine kleine Bedingung war an dieses Angebot geknüpft: Bosch sollte zugeben, daß die Revolution, die soeben in seinem Namen in Santo Domingo ausgebrochen war, in kommunistische Hände geraten und deswegen die Landung von 22 000 US-Soldaten gerechtfertigt sei.

Bosch kehrte zurück, aber zu seinen eigenen Bedingungen, und später – genau zwei Jahre nach jenem 25. September 1963, an dem putschende Offiziere ihn, den ersten freigewählten Präsidenten der Inselrepublik, außer Landes deportiert hatten. In diesen Wochen nun müssen sich die Amerikaner darauf einstellen, daß Juan Bosch am 1. Juni zum zweitenmal, ausgestattet mit dem Vertrauen seines Volkes, in den Nationalpalast einziehen wird. Johnson hatte vor einem Jahr die Marines ausgesandt, um die Rückkehr dieses Mannes mit Gewalt zu verhindern. Jetzt wird er – wenn nicht alle Zeichen trügen – unter dem Schutz amerikanischer Bajonette wiedergewählt. Dann hat sich Johnsons Interventionspolitik ad absurdum geführt.

Bisher hat Washington nur süß-saure Miene zum bösen Spiel gemacht. Im Weißen Haus sähe man es lieber, wenn Joaquin Balaguer, der Kandidat der bürgerlichen Reformistischen Partei, das Rennen machte, jener populäre Politiker, der 1961, nach der Ermordung des Diktators Trujillo, die Republik in enger Anlehnung an die USA über die ersten kritischen Monate hinweggerettet hat. Aber das bürgerliche Lager ist entzweit, so daß Bosch, der Kandidat der sozialdemokratischen „Partido Revolucionario Dominicano (PRD)“ wahrscheinlich wieder, wie 1962, doppelt soviel Stimmen gewinnt wie seine Gegner.

Damals war er der Mann Amerikas. Dieser Linksliberale, der schon als Student gegen die Diktatur gekämpft hatte, schien dafür zu bürgen, daß die Dominikanische Republik kein zweites Kuba würde. Sein Programm für soziale Reformen und demokratische Institutionen paßte in jene politische Landschaft, die Kennedy mit seiner „Allianz für den Fortschritt“ formen wollte: Zur Amtseinführung des Präsidenten Bosch schickte Kennedy seinen Vizepräsidenten Lyndon Johnson und Senator Hubert Humphrey. Doch sieben Monate danach aß Juan Bosch wieder das bittere Brot der Emigranten. Hohe Offiziere der Armee, gedeckt vom Klerus und vom gehobenen Mittelstand, hatten ihn verhaftet.

Gegen den Ungeist Trujillos kämpfte Bosch vergebens. Von Anfang an hatte der Präsident, den die Massen der Armeen emporgetragen hatten, alles gegen sich, was Rang und Namen besaß: Kirche, Finanz, Großgrundbesitz, Industrie, Kaufmannschaft und Generalität. Sie hatten unter der Herrschaft des ebenso grausamen wie geldgierigen Diktators gut gelebt; von ihm hatten sie die bequeme Denkart übernommen, alle politischen Gegner rundweg als Kommunisten abzustempeln.