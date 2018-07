Da war Dieckmann also auf der Beerdigung seines Vetters gewesen und überlegte nun, wie man ihn wohl in den Sarg bekommen hatte. Anschließend erkundigte er sich bei dem Beerdigungsunternehmer, ob es Sonderanfertigungen gäbe, aber der sagte, sie seien äußerst selten, manche Leichen lägen eben mit angezogenen Knien im Sarg; die Länge mache Schwierigkeiten, weniger der Umfang, falls man überhaupt so weit gehen dürfe. Dieckmann wollte noch weiter gehen. Er trank mit dem Beerdigungsunternehmer Kaffee und kam dann auf die Innenverarbeitung der Särge zu sprechen. Der Beerdigungsunternehmer beruhigte ihn: Nur selten könne man sich an einem Nagel die Haut ritzen; dies wäre im Grunde genommen natürlich eine Preisfrage, besonders heutzutage. Ob er ihm nicht einmal einen Sarg zu Studienzwecken schicken könnte, bat Dieckmann. Das verstoße gegen die Pietät, meinte der Beerdigungsunternehmer. Dieckmann sagte, vielleicht an einem Sonnabend, wenn außer ihm niemand im Büro sei. Doch der Beerdigungsunternehmer entgegnete, Ausstellungsstücke könne er nicht entbehren, und sonnabends ginge es schon gar nicht. Übrigens wären die Maße genormt, für die Särge ebenso wie für die Grabkuhlen. „Und das Holz wird immer teurer“, wandte Dieckmann ein; ihn wundere es, daß sich die Kunststoffindustrie noch nicht eingeschaltet habe. Nicht zuletzt wäre in Kunststoffsärgen wegen der dünneren Wände sicher mehr Raum als in den dickwandigen Holzsärgen, von der Lebensdauer ganz zu schweigen. Auf die Lebensdauer käme es nicht an, erwiderte der Beerdigungsunternehmer, nach fünfundzwanzig Jahren sei ohnehin Schluß; längere Liegezeiten seien angesichts des herrschenden Platzmangels auf den Friedhöfen nicht mehr möglich. Unverwüstliche Plasticsärge stellten die Friedhofsverwaltungen da vor unlösbare Probleme. „Ich will jedoch nach fünfundzwanzig Jahren unten ziemlich heil wieder herauskommen“, erklärte Dieckmann. In solchem Falle käme astreine Eiche, Zink beziehungsweise Bronze in Frage, unterbrach ihn der Beerdigungsunternehmer, aber wohin damit?

Dieckmann fuhr an die See. Ein Kapitän sagte ihm, daß er, gleichgültig wo er stürbe, auf ein Brett geschnallt und entsprechend beschwert, ins Wasser geworfen werden wolle. Der Friedhof habe die Liegezeit nämlich auf fünfundzwanzig Jahre begrenzt. Und er würde nicht etwa dort unten herumschwimmen, sondern gleich auf Grund kommen und allmählich vom Mahlsand eingewickelt werden. „Über mir“, schloß der Kapitän, „halten die Fische dann, majestätisch kreuzend, Wache.“ Dieckmann hat sich eine Wohnung an der See gemietet und denkt seitdem wie der Kapitän; sein Arzt, der seine seelische Verfassung kannte, sagt auch, das wäre seine Rettung.