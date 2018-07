Der Einfall ist brauchbar: Zwei ernsthafte Männer der besseren Kreise, wohl abgewogen in Manier und Diktion, überreden einen armen Teufel, sich gegen ein Salär von einer Million für eine Attraktion zur Verfügung zu stellen, die darin besteht, daß man den poveretto, der seine darbende Familie gern versorgt wüßte, in einem Riesenstadion öffentlich köpft.

Sensationsrummel, ad absurdum geführt, Faust, der den diabolisch-fröhlichen Männern nicht seine Seele, wohl aber sein Fleisch überläßt, Alfred III. in Wien, ein unschuldiger, mürrisch-elegischer Mann ... das versprach eine Reihe ergiebiger Szenen: Neugierige Beamte, Spießer, die ein kleiner Nervenkitzel reizt, studieren das Hinrichtungsinstrument (eine „sie“, wie Qualtinger in der Rolle des Fußpflegers und emeritierten Scharfrichters Engel bemerkte); ein Feinsliebchen verliert an dem armen Opfer im gleichen Augenblick das Interesse, als dieses sich in einen zum Leben konvertierten Kleinbürger verwandelt. Soweit so gut, auch der Schluß war passabel: Die Veranstaltung fällt aus, da der Staat die Todesstrafe offenbar wieder eingeführt hat und die Blutgier der Schaulustigen anderweitig gestillt werden kann.

In der Mitte der Hinrichtung freilich verließ die Autoren, das bewährte Team Qualtinger und Merz, offensichtlich die Lust, plötzlich tauchte ein unheimlicher Konkurrenzunternehmer der Todesmanager auf, der in diesem bei aller Absurdität realistisch-bösartigen Stück so wirkte, als ob in einem Kafka-Roman plötzlich eine Figur von Strittmatter die Bühne beträte. Auf einmal war es aus mit der Konzeption, vorbei mit der elegischen Bösartigkeit, man orakelte dunkel, deutete an und tat recht bedeutsam, keine Rede mehr von austriazensischem Galgenhumor, Becketts Geist wollte sein Opfer ...

Eindrucksvoll blieb freilich die schlampige Müdigkeit, mit der die in guter Witwenhoffnung lebende Ehefrau nach Bier und Zigaretten verlangte (doch warum mußte sie am Schluß, zum Hohn auf alle dramaturgischen Gesetze, plötzlich sang- und klanglos von der Bühne verschwinden?), eindrucksvoll der weinerlich-wortkarge Todeskandidat (Ehefrau: Ernie Mangold, Ehemann: Kurt Sowinetz), eindrucksvoll vor allem Qualtinger selbst: Blaubart und Lieber Augustin, SS-Wärter und Heurigen-Bummler in einer Person – ein beseelter Freimann mit einem Enkelkind, das er, ungeachtet dessen Hasenscharte, seinen Sonnenschein nannte. Das war grandios und grauenvoll, das hatte, in der Ambivalenz, die Anschaulichkeit eines gefährlichen Musters.

Momos