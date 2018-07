Inhalt Seite 1 — Die Krönung der Poppea Seite 2 Auf einer Seite lesen

FUNK

RADIO BREMEN

Sonnabend, 16. April, die Oper:

Die Monteverdi-Renaissance dauert an. Ein jeder möchte sein Quentchen Verdienst daran haben. Die gar nicht oder nur wenig instrumentierten „Partituren“ (eigentlich sind es höchstens „Klavierauszüge“) der überlieferten Opern des ersten Musikdramatikers laden zum Wettbewerb ein. Puristen und Sinfoniker versuchen sich gleichermaßen an einer Bearbeitung, beide klagen sich, indem sie sich damit entschuldigen, man wisse nichts über das Original, unnötigerweise an.

Bremen stellte eine puristische Fassung der „Krönung der Poppea“ vor, generalbaßbegleitete Rezitative, Ariosi mit einer Kammerbesetzung von Streichern, ein kleiner triumphaler Abschnitt mit Trompeteneinwürfen. Unwahrscheinlich, daß die Uraufführung so spartanisch geklungen hat – allein: mehr ist in der Tat nicht überliefert.

Was allerdings auch überliefert ist: die volle Länge des Werkes, die Vielschichtigkeit, die Auf – hellung des fast kriminellen Geschehens, der Intrige und der Amoralität durch heitere Intermezzi, ein bißchen Ensemble ist in dem Spätwerk Monteverdis noch enthalten, die „rappresentazione“ war noch szenisches Spiel.