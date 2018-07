Georg Friedrich Händel: „Alexanders Feast or The Power of Musick“; Honor Sheppard (Sopran), Max Worthley (Tenor), Maurice Bevan (Baß), Oriana Concert Choir and Orchestra, Leitung Alfred Deller; Philips 838 215/16 AY, 50,– DM.

Zweihundertdreißig Jahre alt ist diese Musik – gleichwohl gelingt es ihr unvermindert, ihre Hörer zu packen, zu entzücken, in gewissem Sinne sogar zu berauschen. Die Wirkung entspricht damit auf verblüffende Weise dem, was zu Ehren Cäciliens, der Schutzpatronin der Musik, besungen wird, nämlich: die „Macht der Musik“, die Alexander den Großen ebenso ergreift wie die Teilnehmer seines imposanten Siegesfestes im eroberten Persepolis, 330 vor Christus. Handels in Opern erprobten dramatischen Neigungen kam der einfühlsame Librettist Newburgh Hamilton entgegen, der die (auf Plutarch fußende) Ode des Dichters John Dryden in siebenundzwanzig kontrastierende Episoden gliederte und die Rahmenfigur des Sängers Timotheus einführte. Sie animierten den Komponisten zu einer ungemein farbigen, ja spannenden Musik zum Lobe Cäciliens, die zu feiern die englische „St. Cecilien Society“ seit 1683 erfolgreich unternahm und der auch Händels kleine und – mit dem „Alexanderfest“ – die große Cäcilienode zu danken ist. Die Faszination, die dieses Werk auslöst, geht hier zum guten Teil auf den Dirigenten Alfred Deller zurück. Er spornt Solisten, Chor und Orchester zu Szenen voll barocker Pracht an. Sie haben – die ebenso „schmissige“ wie delikate Darbietung regt die Vermutung an – bei aller hochgestochenen Musizierkunst einen Mordsspaß daran gehabt, die „Macht der Musik“ glaubhaft zu machen. Die Aufnahmetechniker haben sie dabei mit auffallendem Fingerspitzengefühl unterstützt: Die akustische Wiedergabe ist so plastisch, daß selbst bei Klangmassierungen kein Klangmischmasch entsteht – zum Beispiel in Nr. 3 oder in Nr. 20, wo zum temperamentvollen Chor ein forscher Reitermarsch mit Pauken und Trompeten tritt. – Neuer alter Nachsatz: die Textbeigabe setzt – so man aufs Wort genau wissen will, was gesungen wird – die Kenntnis der englischen Sprache voraus. Davor bewahrt auch nicht die treffliche (deutsche) Einführung in das Werk. M.S.