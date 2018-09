Inhalt Seite 1 — Die Pflicht zum Risiko Seite 2 Auf einer Seite lesen

Siebzehn Millionen erwarten den deutschen Dialog

Die Bundesregierung will in der Deutschlandpolitik eine Neuformulierung wagen – ein kühnes Wort des Kanzlers, doch wieviel davon wird gültig bleiben? Als Prolog hatte Erhard es seinen Gesprächen mit den parlamentarischen Führern der Bundestagsparteien vorangestellt: der Bestandsaufnahme in der deutschen Frage. Der Blick war nach vorn gerichtet.

Statt dessen haben wir in den letzten Tagen eher eine Inventur der in Bonn wieder aufgebrochenen Gegensätze, der künstlich entfesselten Mißverständnisse, der alten Verdächtigungen erlebt – wie immer, wenn Fragen der Ostpolitik, vor allem der Taktik gegenüber Ostberlin auf der Tagesordnung stehen. Der Blick ist weniger nach vorn als nach innen gerichtet.

Es bedurfte vier Stunden bewegter Verhandlungen der Koalitionsführer, um klarzustellen, daß sich Erich Mende mit seinen Worten über Verhandlungsmöglichkeiten zwischen Bonn und Ostberlin im Auftrage der vier Mächte völlig im Einklang mit der amtlichen Politik befand. Viel Hoffnung auf das von Erhard angedeutete Wagnis der Neuformulierung konnte da nicht bleiben. Auch nicht angesichts des Kleinmuts, der Unbeweglichkeit und der leichtgewichtigen Vorbehalte, die sich in den Angriffen führender CDU-Männer und der CSU auf die von Brandt, Wehner und Erler geplante Reise nach Chemnitz offenbarten.

Dies alles geschieht mitten im Strom von Ereignissen, die der politischen Führung Kühnheit und Schwung abverlangen. Zum erstenmal richtet sich die Deutschlandfrage primär an uns selber. Sie stellt sich nicht mehr ausschließlich als außenpolitisches Problem der Wiedervereinigung, das nicht der deutschen Initiative, doch der deutschen Entscheidungsgewalt entzogen ist, dessen Lösung bei den vier Siegermächten liegt, wo die Haltung der Sowjetunion keine Illusionen erlaubt. Zum erstenmal stellt sich die deutsche Frage unterhalb der Viermächte-Ebene. Dort berührt sie zwar die Frage der deutschen Einheit nicht unmittelbar. Aber der gesamtdeutsche Dialog zwischen SPD und SED hat Kräfte in Bewegung gesetzt, die sich die Regierung nutzbar machen sollte. Zumal auf dieser rein innerdeutschen Ebene die Rechte der vier Mächte nicht angetastet werden und die Bundesregierung auch die Plattform ihrer Nichtanerkennungspolitik gegenüber Ostberlin nicht aufzugeben braucht.

Duldung genügt nicht

Noch bewegt sich der gesamtdeutsche Dialog im Vorfeld der eigentlichen Auseinandersetzungen. Er läßt etwas ahnen von der aufgestauten Gewalt, die der Zusammenprall zweier Ideologien entfesseln würde, aber zunächst spitzt sich der offene Briefwechsel erst darauf zu, wie, wo und worüber diskutiert wird. Soll dieser Dialog nicht als blamable Episode versanden, so darf er nicht als Husarenritt der Opposition behandelt werden. Er braucht die Unterstützung der Regierung und der anderen Parteien. Eine mit formalistischen Vorbehalten befrachtete Duldung reicht nicht aus. Schon gar nicht, wenn die CDU zu einem Teil und die CSU geschlossen den Dialog ins Zwielicht zerren, ihn verfemen und zu hintertreiben trachten – und das obendrein noch aus Gründen, die vielfach nur im bevorstehenden Wahlkampf von Nordrhein-Westfalen zu suchen sind.