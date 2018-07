Von Marcel Reich-Ranicki

Zwar heißt es, daß wir in einer Epoche des Sachbuches und des Dokuments leben, doch ziehen es viele unserer Autoren vor, das Sachliche, das sie immerhin zu bieten haben, in verkleideter Form auf den Markt zu bringen. Sie wählen für Bekenntnisse, Erinnerungen und Tagebücher, für Chroniken, Biographien und Autobiographien, für Berichte, Protokolle und Reportagen, für Essays und Abhandlungen. eine belletristische Verpackung. In den meisten Fällen soll sie wohl als Lockmittel und Schutzhülle zugleich dienen. So wird unsere Welt ständig – und ich bitte, mir dieses Verbum zu genehmigen – belletrisiert.

Eine Modekrankheit ist das und keine neue; man kannte sie vor allem in den zwanziger Jahren. Aber sie wirkt sich heute besonders schädlich aus, weil durch dieses Belletrisieren um jeden Preis viele Dokumente und Äußerungen von zeitgeschichtlichem Wert ihre Glaubwürdigkeit einbüßen, ohne daß damit für die Kunst – von Ausnahmen abgesehen – auch nur das mindeste gewonnen wäre.

Was sich hinter der Unsitte verbirgt, läßt sich einer beiläufigen Bemerkung von Karl Kraus entnehmen; in seinem Aufsatz „Warnung vor der Unsterblichkeit“ behauptete er kurzerhand, „daß der Roman das Versteck jener ist, die nichts zu sagen haben, und darum die Ausflucht jener, die alles sagen müssen“.

Allerdings sollte man sich hüten, dieses Diktum auf die von Kraus verkannte und verachtete Romanform schlechthin zu beziehen. Doch deckt es eine der wichtigsten Ursachen ihres ärgerlichen Mißbrauchs auf.

Ja, schrecklich ist die Verführung zum Roman – und zum Belletristischen überhaupt. Kaum ein Schreiber, der gegen sie ganz gefeit wäre. Auch Horst Krüger mag mit dem Gedanken gespielt haben, seine Erlebnisse in einem Buch darzustellen, das als Roman ausgegeben werden könnte. Aber er macht dieses halbherzige Versteckspiel glücklicherweise nicht mit: Er braucht kein Kostüm, er stellt sich ohne Schutzkleidung, er verzichtet auf die belletristische Tarnung –

Horst Krüger: „Das zerbrochene Haus“ – Eine Jugend in Deutschland; Rütten + Loening Verlag, München; 285 S., 18,– DM.