Von Marianne Kesting

Seit der Verkündigung des Dogmas vom sozialistischen Realismus hat es in den Ostblockstaaten nicht an mehr oder weniger erfolgreichen Versuchen gefehlt, ihm auszuweichen. De: erfolgreichste war von je, sich auf die staatlich sanktionierte Volkskunst zu beziehen, denn was das Volk hervorgebracht hatte in Tradition und Gegenwart, konnte schwerlich als „nicht volksnah“ beargwöhnt werden, selbst wenn es der offiziell gewünschten Stilrichtung nicht entsprach.

So hielten denn alle Arten stilisierter, grotesker, antirealistischer, abstrakter, symbolischer Volkskunst Einzug zum Beispiel in die Kunstbücher. Desgleichen erlebten von Grund aus unrealistische Theatergattungen wie Puppenspiel. Oper, Ballett und Zirkus in den sozialistischen Staaten ihre spezielle Blütezeit. Von der unantastbaren Aura des Volkstümlichen umgeben, durften sie aus Herzenslust phantastisch, traumhaft, parabolisch und märchenhaft sein. Es ergab sich die absurde Situation, daß Tairoff und Meyerhold gemaßregelt wurden und zum Widerruf ihrer ästhetischen Ansichten gezwungen werden sollten, Stanislawskij nur mit dem naturalistischen Teil seiner wahrhaft experimentellen Einsichten kanonisiert wurde, zugleich aber der Clown Popow mit seinen grotesken Zirkusnummern und der Puppenspieler Obraszow zu staatlich gerühmten und anerkannten Persönlichkeiten avancierten.

Obraszow, ehemaliges Mitglied des Moskauer Künstlertheaters, verlegte sich aufs Puppenspiel und realisierte dort, was auf den offiziellen sowjetischen Bühnen zu realisieren unmöglich geworden war. Die abgewürgte Bühnenrevolution emigrierte in eine Populärform des Theaters und überwinterte dort.

In seinem ebenso erkenntnisreichen wie amüsanten Buch „Mein Beruf“, das 1952 im Henschelverlag (Berlin-Ost) erscheinen durfte, legte Obraszow in Form einer künstlerischen Autobiographie seine theoretischen Einsichten in das Puppenspiel dar – unangefochten, obgleich seine Theorien (worauf Brecht gern mündlich hinwies) viel Übereinstimmung mit denen Brechts und Meyerholds zeigten. Man akzeptierte Obraszow zu einer Zeit, da man den Namen Meyerhold aus der sowjetischen Enzyklopädie tilgte und das Brecht-Theater von einer engstirnigen Kritik bekämpft wurde.

Im Jahre 1956 ging der Puppenspieler Obraszow einen Schritt weiter. Er berichtete von seiner offiziellen Reise nach China und beschrieb ausführlich die chinesische Theaterkunst. Auch dieses Buch durfte 1963 unangefochten in Ost-Berlin erscheinen. Siegfried Melchinger gab es nun in den für uns wesentlichen Auszügen neu heraus –

