Die deutsche Börse ist wieder „ins Gerede“ gekommen. Nicht etwa weil der Sparer wieder bereit ist, sein Geld in Aktien anzulegen. Er hat seine Zurückhaltung gegenüber Wertpapieren aller Art nicht aufgegeben, eher noch verstärkt. Besonders deutlich zu merken am Rentenmarkt, wo die Kurse weiter nachgaben. Überlegungen, ob der Übergang zum „Achtprozenter“ noch länger hinausgeschoben werden kann, sind erneut in den Vordergrund gerückt. Es gibt Pessimisten, die behaupten, daß auch der achtprozentige Rententyp heute nicht mehr marktgerecht wäre, weil die Effektiv-Renditen heute bereits zwischen 8 und 8 1/2 Prozent liegen, allerdings im wesentlichen auf dem Schuldscheinmarkt, der aber heute bedeutender ist als der eigentliche Rentenmarkt. Alle in den Monaten Januar bis März 1966 bekanntgewordenen Schuldscheindarlehen bringen effektiv eine höhere Verzinsung als 8 Prozent, auch wenn sie nur mit einem Nominalzinssatz von 7 oder 7 1/2 Prozent ausgestattet sind. Daß es unter diesen Umständen schwer ist, für neue Anleihen Käufer zu finden, kann nicht wundern. Selbst eine Anleihe von einer so erstklassigen „Adresse“, wie die BP, bereitet Mühe in der Placierung.

Wie gering die Anlagebereitschaft gegenwärtig ist, zeigte sich vor allem bei den guten deutschen Standardaktien. Sie sind in den letzten Wochen langsam gesunken. Teilweise erfolgten Verkäufe aus konjunkturellen Überlegungen (wie bei den Eisen- und Stahlaktien), zum anderen, waren daran die ständigen Verkäufe aus amerikanischem Besitz schuld. Sie waren besonders bei Bayer zu beobachten, aber auch die übrigen Aktien der Großchemie und der Elektroindustrie blieben nicht ungeschoren. Da es neuerdings in den USA zum guten Ton gehört, keine europäischen Aktien zu besitzen, stellt sich die Börse auf weitere US-Abgaben ein, d. h. die in Frage kommenden Käufer sehen vorerst gelassen zu, wie sich die Kurse nach unten quälen. Das ist auch der Grund, warum die Kurse der chemischen Werte auf die guten Jahresabschlüsse für 1965 nicht reagierten.

Wenn es an den Börsen trotz der Zurückhaltung der Anleger und trotz der immer spürbarer werdenden Kapitalknappheit lebhaft wie seit langem nicht zugegangen ist, dann war dies dem sogenannten Berufshandel und dem wagemutigen Teil des Publikums zu verdanken, die sich mutig in die Spekulationswogen stürzten. Im Vordergrund stand eine „Hausse in Öl“, ausgelöst durch die Diskussionen über Möglichkeiten zur Bereinigung der Situation bei der Deutschen Erdöl-AG. Es begann damit, als beobachtet wurde, daß Banken, denen man enge Beziehungen zu leitenden Männern der DEA nachsagt, DEA-Aktien in größeren Posten erwarben. Später gab es immer nur einen oder zwei Käufer, aber eine Vielzahl von Leuten, die froh waren, sich von dem „Unglückspapier“ DEA zu einigermaßen kulanten Kursen trennen zu können. Zu kräftigen Kurssprüngen kam es, als von Abfindungsangeboten die Rede war. Zehn oder zwölf Unternehmen wurden „verdächtigt“, bei der DEA die Majorität aufzukaufen. Einige dementierten, andere gaben keinen Kommentar, was die Sache nur noch geheimnisvoller machte.

Da im Zusammenhang mit den DEA-Käufen die Idee von einem „großen deutschen Ölkonzern“ aufgefrischt wurde, nahmen schließlich alle deutschen Ölaktien an der Aufwärtsbewegung teil. Sogar die Frisia-Aktien, die von 35 auf 48 Prozent anzogen. Immerhin eine Wertverbesserung von über einem Drittel!

Geschlagen wurden alle Papiere von den Lufthansa-Aktlen, die zu 292 Prozent in den amtlichen Börsenhandel eingeführt worden sind. Die Banken berichten, daß ein großer Teil ihrer Lufthansa-Kundschaft noch nicht bereit ist, sich von diesen Papieren zu trennen. Nicht weil sie der Meinung ist, noch mehr dafür erzielen zu können, sondern weil sie den Kursgewinn von knapp 2000 Mark jetzt versteuern muß, was nach sechs Monaten nicht mehr der Fall wäre. Dann mag der Kurs unter Umständen etwas niedriger liegen, aber unter Berücksichtigung der Steuersätze kann es günstiger sein, einen leichten Kursschwund hinzunehmen, als das Finanzamt an dem Geschäft teilhaben zu lassen.

Als nach dem Osterfest plötzlich die Aktien der deutschen Zellstoff-Unternehmen zu haussieren begannen, herrschte an den Börsen Hochstimmung. Die Umsätze schnellten in die Höhe. Makler und Banken erfreuten sich guter Provisionseinnahmen. Dabei mußte man sich eigentlich darüber im klaren sein, daß eine Zellstoff-Hausse (siehe „Gespräch am Bankschalter“) nur kurze Beine haben konnte.

Ausgesprochen kritisch blieb man gegenüber den Aktien des Volkswagenwerkes, das jetzt sein Kapital im Verhältnis 4 : 1 zum Ausgabekurs von 225 Prozent erhöhen will. Um den Ausgabekurs ist lange gerungen worden. Namhafte Banken vertraten die Meinung, man könne an der Börse heute keinen höheren Kurs als 200 Prozent durchsetzen. Sie fürchten offensichtlich, daß ein Teil der Erstzeichner aus der Kapitalerhöhung durch Verkauf des Bezugsrechtes einen zusätzlichen Nutzen schlagen wird und die Banken dann Kummer haben werden, die nicht bezogenen Aktien zu placieren.