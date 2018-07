Inhalt Seite 1 — Immer Ärger mit den Löhnen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Krüger

In der Metallindustrie steigen die Preise. Autos, Erzeugnisse des Maschinenbaus, der Elektroindustrie, der Feinmechanik und Optik sind teurer geworden. Die Begründung ist immer wieder die gleiche: Die im sogenannten Erbacher Abkommen vereinbarte Lohnerhöhung von 6 Prozent könnte durch Rationalisierung allein nicht aufgefangen werden.

Also haben doch diejenigen recht behalten, die bei den Tarifverhandlungen in der Metallindustrie beschwörend den Finger hoben und vor Lohnerhöhungen warnten, die über den Zuwachs der gesamtwirtschaftlichen Produktivität von 4 oder 4,5 Prozent hinausgingen? Sie haben recht behalten. Und dennoch sind sie nicht im Besitz der lohnpolitischen Wahrheit.

In der Tat ist es eine alte volkswirtschaftliche Weisheit, daß Lohnerhöhungen, die über den Produktivitätszuwachs hinausgehen, preissteigernd wirken. Sie sind, volkswirtschaftlich gesehen, absolut unerwünscht. Aber leider läßt sich nach dieser Faustregel allein Lohnpolitik nicht betreiben; denn der Lohn ist nicht nur Kostenfaktor und damit eine betriebs- und volkswirtschaftliche Größe. Der Lohn ist auch Einkommen – Einkommen für den weit überwiegenden Teil der Bevölkerung –, und damit ein eminent politischer Faktor.

Es ist geradezu erstaunlich, mit welcher Eleganz sich die Kritiker der jüngsten Lohnerhöhungen in der Metallindustrie über diese andere, politische Seite des Lohnproblems hinwegsetzen; denn was würde wohl passieren, wenn man Lohnpolitik allein mit dem Blick auf ihre volkswirtschaftlichen Auswirkungen betreiben, also die Löhne an der Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Produktivität orientieren würde? Der Preisauftrieb würde gewiß schwächer werden. Aber selbst größte Optimisten werden sich wohl nicht in der Hoffnung wiegen, daß wir damit schon von heute auf morgen in das gelobte Land der Preisstabilität einziehen würden. Mit ziemlicher Sicherheit aber würde der Anteil der Arbeitnehmer am Volkseinkommen zurückgehen.

Das läßt sich an einem einfachen Zahlungsbeispiel demonstrieren. Im vergangenen Jahr stiegen die Verbraucherpreise um rund 4 Prozent. Die Produktivität der Wirtschaft wird in diesem Jahr wenn man sich an die Voraussetzungen des Sachverständigengutachtens hält – um ebenfalls etwa 4 Prozent steigen. Gemessen an der Produktivitätslatte dürften die Löhne also auch nur um 4 Prozent steigen; sie würden aber damit nur die Kaufkrafteinbuße des vergangenen Jahres wieder wettmachen, während das Sozialprodukt um weitere vier Prozent wächst – und die Preise weiter steigen.

So geht es gewiß nicht. Und darum hat der Frankfurter Nationalökonom Professor Helmut Meinhold den Vorschlag in die Debatte geworfen, bei Lohnerhöhungen außer dem Wachstum der Produktivität auch die Preissteigerungen zu berücksichtigen, – nicht die Preissteigerungen der Vergangenheit, sondern die der Zukunft; und diese niedrig zu halten, liegt weitgehend in der Hand der staatlichen Wirtschaftspolitik. Von ihr werden die Weichen gestellt für die vom Sachverständigenrat vorgeschlagene „konzertierte“ Aktion zur stufenweisen Zurückdrängung des Preisauftriebs.