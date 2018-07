> ie Verwaltung der Norddeutsche Kreditjahr zu ungewöhnlichen Entschlüssen aufgerafft. Sie zahlt — wie in den Jahren vorher — eine Dividende von 16 Prozent, daneben aber noch einen Bonus von 10 Prozent. Außerdem wird sie ihr Kapital im Verhältnis 5:1 um 2 auf 12 Millionen Mark durch Ausgabe junger Aktien zum Kurs von 100 Prozent erhöhen, obwohl der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme Ende 1965 den respektablen Satz von 5 5 Prozent hatte, also die Bilanzstruktur noch nach keiner Kapitalerhöhung verlangte.

Kein Wunder, wenn man sich in Börsenkreisen über die Aktionärsfreundlichkeit des Bremer Instituts Gedanken machte. Ihre Ursache wurde in dem Wechsel der Beteiligungsverhältnisse gesucht. 1965 hat nämlich die Bayerische Vereinsan Nordkredit an einer der Bremer Wirtschaft nahestehenden Gruppe verkauft, und zwar an Leute, wie man vermutet, die diese Aktien als