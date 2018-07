Zwischen Mitternacht und Mitternacht

Von Manfred Hausmann

Nacht, nichts als Nacht. Kein Mond, kein Stern, kein Licht, kein Laut. Nur die dumpfe, alles erstickende Nebelfinsternis. Wirklich kein Laut? War das nicht eine Glocke eben, ein paar schnelle Schläge, kaum zu vernehmen, irgendwo im Wesenlosen? Die Finsternis sickert und rieselt. Da, wieder das Läuten wie in einem geschlossenen Raum. Und nun macht sich auch ein Schlürfen in der Tiefe bemerkbar, ein Schwappen und Gurgeln, das etwas Unheimliches hat. Es sind die Wassermassen der Unterweser, die sich am Fuß des Rönnebecker Steilhangs mit dem Ebbstrom der Nordsee entgegenwälzen. Und das Läuten rührt von einem Frachter her, der ein Stück stromaufwärts im Nebel zu Anker gegangen ist und nun jede Minute fünf Sekunden lang seine Glocke ertönen läßt, um kundzutun, daß er hier liegt und sich nicht bewegen kann. Stromabwärts bimmelt, ganz in der Ferne eine hellere Glocke, vielleicht in Höhe des Farger Kraftwerks oder noch weiter seewärts, jedoch so leise, daß man sie manchmal hört und manchmal nicht. Wahrscheinlich ein Küstenmotorschiff oder ein Fischdampfer. Beide Schiffe, das große und das kleine, warten auf den Morgen und auf eine bessere Sicht. Aber die Zeit scheint stillzustehen. Nichts verändert sich. Eine versunkene Zeit. Und die Eintönigkeit des Schlürfens vertieft die Versunkenheit noch.

Topplichter wie Monde

Gegen vier Uhr morgens, wie sich im Osten die erste, kaum wahrnehmbare Spur einer Dämmerung zeigt, beginnt eine Ankerkette zu rucken und zu rasseln. Eine Männerstimme ruft etwas Ärgerliches durch die Finsternis, eine andere antwortet, eine Schraube wühlt das Wasser auf, Metall schlägt schwer gegen Metall. Die Schraube verhält, dreht sich wieder, verhält abermals und beginnt abermals zu wühlen. So geht es eine Weile fort. Dann brummt ein Urton durch die Nacht. Noch immer ist nichts zu erkennen. Das zweite Brummen klingt schon deutlicher, es ist mehr ein Dröhnen. Der Frachter hat Fahrt aufgenommen und kommt langsam näher. Ein verhaltenes Rauschen hebt an, verstummt und hebt von neuem an. Und nun dröhnt es wieder, als berste die Luft, ganz nahe diesmal, fast querab. Ein gespenstischer Schatten, schwärzer noch als das Nebelschwarz, schwimmt weich und vorsichtig heran. Und über ihm gleiten die Topplichter wie zwei verhüllte Monde dahin, werden schwächer und erlöschen. Nur das Dröhnen zerreißt noch ein paarmal die Stille, ehe es sich zu einem Brummen vermindert, zu einem fernen Summen und schließlich erstirbt. Aber das Gebimmel des Kleinen, das etwas Ängstliches hat, dauert an.

Langsam tastet sich das Grau höher am Himmel hinauf. Ein Windhauch, der über die Buchen- und Eichenwipfel des Hangs und über die schrägen Schwarzpappeln am Ufer streicht, läßt den Tau wie einen zarten Regen von den Zweigen schauern. Wo die Tropfen aufs Wasser schlagen, unter den Pappeln, erklingt ein dünnes Geläut. Dann ist auch das vorbei.

Mit dem Grauerwerden des östlichen Horizonts kommt mehr und mehr Bewegung in den Luftraum. Der Nebel gerät ins Wallen und Treiben. Für einen Augenblick zeigt sich das feste Leuchtfeuer auf der anderen Seite des Stromes. In wechselnder Dichte rauschen die Schwaden an seinem verwischten Schein vorüber. Auch das unterbrochene Feuer weiter rechts blinkt alle zwei Sekunden durch die Dumpfheit. Und hinter dem Deich werden sogar die grünsilbernen Tupfen der Straßenbeleuchtung sichtbar. Aber nach wenigen Minuten wogt alles wieder zu einem grauen Wust zusammen, die Welt ist wieder ausgetilgt.