Von Sascha Friedrichs

Das Denken, meint ein Schnickschnack, solle der Mensch den Pferden überlassen. Begründung: Pferde haben einen größeren Kopf. Auch der Umfang des menschlichen Schädels, so suchter. Wissenschaftler zu beweisen, lasse Rückschlüsse auf Masse und Qualität seines Hirns zu.

Rund 200 Jahre waren Kopf-Vermesser bemüht, ihre These zu erhärten. Forcierte Gedächtnisleistung, überliefert beispielsweise ein deutscher Ärztebericht aus dem Jahre 1785, vermöchte das menschliche Hirn ebenso zu dehnen, wie körperliches Training die Muskeln anschwellen lasse. Mithin müsse ein Menschenkopf desto größer sein, je mehr Wissen sein Hirn gespeichert habe.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts jedoch, als es möglich wurde, objektive Messungen für Intelligenzleistungen durchzuführen, konnte der Enthusiasmus der Maßband-Mediziner gedämpft werden. Eine Reihe neuerer seriöser Forschungen ergab, daß – ganz abgesehen von der Kopfgröße – auch keinerlei Zusammenhang zwischen Hirngroße und Intelligenz nachzuweisen war. Selbst in Fällen, in denen Gehirngewicht und Geistesgaben in Relation standen – bei Genies oder Geistesschwachen sind besonders hohe beziehungsweise niedrige Hirngewichte festgestellt werden –, konnten Mediziner keine Beweise für eine mögliche Beeinflussung des Hirnwachstums entdecken. Die Forschungen der Schädel-Vermesser, diese Überzeugung vertrat denn auch die Mehrheit der Wissenschaftler, seien im wesentlichen unnütz gewesen.

Erst in den fünfziger Jahren machte sich erneut ein Forscherteam daran, das 200 Jahre alte Menschen-Problem in Tierversuchen zu lösen. Die Wissenschaftler – die Psychologen David Krech und Mark R. Rosenzweig, Biochemiker Edward L. Bennett und Neuro-Anatomist Marian C. Diamond – vom Berkeley Campus, der Universität Kalifornien in Berkeley, wollten erkunden, inwieweit beobachtbare Wandlungen des Hirns als Folge von Lernvorgängen denkbar seien.

Versuchstiere der amerikanischen Forscher waren junge Ratten, jeweils Geschwister aus demselben Wurf. Eine Gruppe von ihnen wurde – ähnlich Astronauten, die auf einen Weltraum-Alleinflug vorbereitet werden – von Umweltseinflüssen isoliert, einzeln in engen, licht- und schallschluckenden Metallkäfigen aufgezogen. Eine Möglichkeit, die Sinne zu schärfen oder sich spielend zu beschäftigen, bekamen die Tiere nicht. Die Rattenbrüder der zweiten Versuchsgruppe hingegen durften eine glücklichere Labor-Kindheit verleben. In großen, lichten Käfigen gemeinsam untergebracht, hatten sie nicht nur Gelegenheit, miteinander zu spielen. Die Wissenschaftler gaben ihnen auch Räder, Spielzeug, Leitern und Tunnels zum Zeitvertreib und stellten ihnen darüber hinaus kleine Geschicklichkeitsaufgaben. Außerdem durften diese Ratten täglich ihre Ställchen verlassen, um die weitere Umgebung der Teststätte zu erkunden und Erfahrungen zu sammeln. Während also die Umwelt der ersten Rattengruppe künstlich verarmt wurde, konnte die zweite Testriege in einer künstlich bereicherten Umgebung aufwachsen. Die Rattenaufzucht offenbarte den Forschern ein Phänomen. Nach zwölfjähriger Forschungsarbeit und auf der Grundlage Tausender von Tests stellten Rosenzweig und seine Kollegen fest: Die Hirne ihrer Versuchstiere waren buchstäblich gewachsen. „Die Veränderungen“, konstatierte Team-Sprecher Rosenzweig, „sind – absolut betrachtet – nicht sehr groß. Aber sie stimmen von Experiment zu Experiment außergewöhnlich überein. Darüber hinaus zeigt sich die Veränderung meist in der Hirnrinde, dem Teil des Hirns also, von dem die unbewußten Aktionen gesteuert werden. Mit zunehmender Erfahrung der Tiere bilden sich diese Teile weiter aus.“

Außerdem hatten sich, so erkannten die Wissenschaftler, die Hirne der Tiere durch positive Umweltreize auch in ihrer Leistungsfähigkeit verbessert. Die Bewältigung kleinerer und größerer Lebensprobleme machte den im Labor verwöhnten Tieren – ganz im Gegensatz zu ihren isolierten Artgenossen – keine Mühe. „Es scheint“, resümierte Rosenzweig, „daß unter günstigen, auf das Individuum abgestimmten Lebensbedingungen die Entwicklungsmöglichkeiten für das Hirn tatsächlich größer werden. Das Gehirn beweist damit eine beträchtlichere Plastizität als wir je angenommen haben.“