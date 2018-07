An rund 55 000 Punkten des westdeutschen Straßennetzes wird der Kraftfahrer gezwungen, auf die Eisenbahn Rücksicht zu nehmen. Bahnschranken und rotes Blinklicht, manchmal sogar nur das Pfeifen oder Läuten einer asthmatischen Dampflok, veranlassen den Kraftfahrer, auf die Bremse zu treten, in respektvollem Abstand vor den Gleisen zu halten und geduldig zu warten. Es gibt Schranken, die sind fast zwölf Stunden am Tag geschlossen. Manche heben und senken sich nur viermal täglich für wenige Minuten.

Von den 33 770 Bahnübergängen, die in die Zuständigkeit der Deutschen Bundesbahn fallen, sind nur etwas mehr als die Hälfte technisch gesichert. Dort, wo weder Schranken den Weg versperren noch Blinklichter warnen, tut der Kraft-, fahrer gut daran, dem Rat eines weisen Richters zu folgen und sein Ohr auf die Schiene zu legen, um sich nach Wildwest-Manier von dem Herannahen eines Zuges zu überzeugen. Diese Sieherungsmaßnahme setzt allerdings die Fähigkeit akustischen Entfernungsschätzens voraus, weil sonst entweder zuviel Zeit vertrödelt wird oder aber ein Zusammenstoß doch nicht zu vermeiden ist.

Bei den Übergängen, die durch Rotlicht, Halbschranken, sogenannte Anrufschranken sowie orts- und fernbediente Schranken gesichert sind, hat es der Kraftfahrer natürlich wesentlich einfacher. Wenn er auf ausreichenden Abstand vom Gleiskörper bedacht ist und nicht schon oder noch unter einer halbgeöffneten oder halbgeschlossenen Schranke hindurchbraust, wird ihm niemand etwas am Zeuge flicken. Auch ist es verboten, das Schrankenwärterhäuschen mit Steinen zu bewerfen, selbst dann, wenn die Geduld der Autoschlange auf die härteste Probe gestellt wird. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine Rangierlok einen Güterwagen mehrere Male so hin und her schiebt, daß er den durch die Schranke gesicherten Raum nur zentimeterweise beansprucht.

Anrufschranken bieten die Möglichkeit persönlicher Kontaktaufnahme. In Frankreich aber respektiere man die Nachtruhe des Bedienungspersonals. Wer einmal außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten auf den Knopf drückte und anschließend die Schimpfkanonade der im Nachthemd erscheinenden Schrankenwärterin über sich ergehen ließ, tut das bestimmt nicht wieder.

In der Schweiz, wo es besonders viele straßengleiche Bahnübergänge gibt, bieten die Schranken den Verkehrsteilnehmern sogar Gelegenheit, Ritterlichkeit zu üben. Die Lastwagenfahrer haben sich im Rahmen einer Aktion des guten Willens verpflichtet, zweihundert Meter vor der geschlossenen Schranke zu halten, um dem schnelleren Pkw-Verkehr den Vortritt zu lassen. „Bitte nach Ihnen!“ – diese höfliche Geste sollte wahrlich nicht nur vor Salontüren geübt werden, sondern auch das Klima auf unseren Straßen verbessern helfen. R. K.