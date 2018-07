Berlin

Zuerst glaubte man, es sei eine Boeing 727 – und gab Großalarm. Die Feuerwehr raste mit fünf Löschzügen, mit Schwimmtauchern, fünf Unfallwagen, zahlreichen Spezialfahrzeugen, die Wasserschutzpolizei mit ihren Booten, die Bereitschaftspolizei mit mehreren Einsatzkommandos zum Ort der Katastrophe. Rettungs- und Sanitätswagen schlossen sich der Kavalkade an. Blaulicht und Martinshorn beherrschten die Szene.

Es war am 6. April, um 15.35 Uhr in Westberlin, an einem lauen Mittwochnachmittag. Die rush-hour des Berufsverkehrs hatte noch nicht eingesetzt. Die Sonne beschien die Idylle des Stößensees – jenes Gewässer zwischen dem Stadtkern und Spandau, verbunden durch eine Brücke, die den Namen des Sees trägt. Es war trocken, mild, etwa 17 Grad Celsius. Aber das Wasser des Stößensees lud nicht zum Bade.

Als kurz nach 15.30 Uhr „ein furchtbar pfeifender Schatten“ über einige Männer, die ihre Segelboote für den ersten Start präparierten, „hinweghuschte und dann ins Wasser krachte und eine Fontäne aus dem Wasser hervorschießen ließ“, wie ein Augenzeuge berichtete.

Der in Zivil am Stößensee mit seiner Familie angelnde britische Offizier indes handelte besonnener. Nach dem Absturz der zu diesem Zeitpunkt noch nicht identifizierten Maschine forderte er über das Telephon einen britischen Panzer als Bergungsfahrzeug an.

Einige Kilometer vom Ort des Desasters entfernt – auch ein bißchen höher – stand Direktor Erwin Michaelis auf dem Berliner Funkturm. Er berichtete: „Ich sah die Maschine abstürzen. Es war ein deltaförmiges Flugzeug. Es stürzte wie ein Pfeil nach unten. Am Ende sah ich eine kleine weiße Wolke.“

Berlins spektakulärstes Ereignis nach dem Bau der Mauer entwickelte sich in Diminutiven. Die Meldung, die um 15.35 Uhr eine der aufwendigsten Aktionen in der jüngeren Geschichte der Stadt auslöste, hieß: „Soeben ist ein kleineres Flugzeug etwa 200 Meter südlich der Stößenseebrücke abgestürzt!“