In dem Wahne, der ihm sagte, daß es eine Ehre sei, dem Glück und der eleganten Lebensweise zu huldigen, und daß es eine Schande sei, Unglück zu haben, Mißerfolg über sich ergehen lassen zu müssen, arm zu sein und redlich sich einen beliebigen Unterhalt zu suchen, stand eines Tages ein junger Mann namens Sebastian am Spieltisch. Eine Stunde nach dem Einsatz der Barschaft, über die er nachgerade noch verfügte, stand er als elender Bettler da. Er hatte all sein Geld verloren. Eine dumpfe plumpe Nacht gab ihm einen Schlag vor die törichte Stirne, er taumelte, und eine grauenvoll-hänselnde Stimme schrie ihm unter einem gellenden, freilich nur für Sebastians Ohren hörbaren entsetzlichen Gelächter zu: „Elender!“ Arm an Besinnung, reich an Verzweiflung und Gedankenarmut, verließ er den liederlichen Saal des verzweifelten Glücksspieles und ging auf die Straße – späte Nacht war es, und alles war still – Sebastian ging nach Hause.

„Komm uns nicht mehr vor die Augen“, hatten schon etliche Wochen früher bei einer Unterredung die Eltern Sebastians zu dem jungen Mann gesprochen, eine sehr verderbliche und sehr bequeme Sprache, welche an vielen Orten und unter manchen verschiedenen Umständen geführt wird, und womit Eltern, die sehr an der bürgerlichen Eitelkeit, an der Hoff art und am oberflächlichen Stolz hängen, der schlechten Auffassung überrasch Ausdruck geben, die besagen will, daß es ihnen lieber sei, das Kind gar nicht mehr wiederzusehen, als arm und verlegen – Sebastian wußte, daß seine Erscheinung den Eltern willkommen sei, sobald es nur eine „glänzende“ Erscheinung wäre, daß es ihm aber verboten sei, vor genannte nahestehende Leute zu treten mit einer Haltung, die Niedergeschlagenheit und Gedemütigtheit ausdrückte. So beschloß er denn jetzt, im fürchterlichen Gefühl, dazu berechtigt und genötigt zu sein, etwas Schlechtes zu begehen. Der Verfasser will in dem straffen Gang seiner Erzählung nicht eher weiterfahren, als bis er ausgerufen hat: Eltern, saget doch, wann werdet ihr aufhören, eure Kinder mit der Zuchtrute eines ganz falschen und ganz niedrigen Ehrbegriffs in das Elend und von da, wie wir sogleich sehen werden, in die Schlechtigkeit zu treiben?

Da ihn eine bescheidene Arbeit, verbunden mit dem Verzicht auf aristokratisches Gebaren, eine Entehrung und mithin ein Ding der Unmöglichkeit dünkte, fiel ihm sein Revolver ein, und indem er sich auf dieses Ausstattungsstück besann, das von jeher bei jungen Leuten zu finden gewesen ist, die an gleichsam bösartigen Lebensbegriffen kranken, so war er, kann man sagen, bereits auf dem Wege zum bald darauf folgenden Verbrechen. Er hatte also doch „wenigstens noch“ einen Revolver. Sich selbst, mit dem zierlichen Mordwerkzeug zu töten, hatte er weder Geist noch Mut genug. Er fand den traurigen Mut zum Mord, da er den schöneren, wenngleich immer noch in jeder Hinsicht verwerflichen, zum Selbstmord nicht zu finden und zu fassen vermochte. Er hatte sich zu Bett gelegt und war unter wilden, erbärmlichen Vorstellungen eingeschlafen und hatte jetzt einen Traum, der wahrhaft diabolisch glitzerte und strahlte. Es erschien ihm ein Goldklumpen, ein Gigant von lauter massivem Gold, er tastete mit seinen Händen an der Traumesherrlichkeit fieberisch herum. Eine unnennbare Wonne verknüpfte sich mit einer unnennbaren Angst: Er schrie und er erwachte. Brennender Durst quälte ihn. Er stand auf, ging zum Waschtisch und trank einige Gläser Wasser.

Sebastian war kein Rohling und Bösewicht von Haus aus, im Gegenteil, er war eher sogar zart. Es fehlte ihm nicht nur nicht, sondern er hatte eher zu viel von jener Sensibilität, wofür das Wort Empfindsamkeit vielleicht nicht ganz das rechte Wort ist, die gefährlich sentimental sein kann, die nur gleich an das Extreme denkt, an grelles Licht oder ohne weiteres an düsteren, senkrecht in die tiefste Niedergeschlagenheit hinabstürzenden Schatten. Es mangelte ihm nur wahre Führung und Erziehung. Er war insofern kein wahrhaft gebildeter Mann, als alle Leute ihn sogleich für einen charmanten, gebildeten jungen Mann nahmen, als auch so: wer gebildet ist, dem sehen es wenige, und auch die nicht im ersten Augenblick an. Doch weiter, Verfasser, weiter! Wo hältst du dich auf? Vorwärts mit dieser Novelle.

Ein Zorn erfaßte ihn darüber, daß er sich mit verbrecherischen Gedanken schon so ganz besudelt habe. Er klagte, indem er sich anzog und sich auf die Promenade begab, Welt und Menschen in unbändiger Wildheit an, und anstatt daß er besser sich selbst mit Vorwürfen überschüttet hätte, griff er die Gesellschaft und den Staat an, in denen er lebte. Er nahm sich, wütend wie er war, vor, die erste beste Gelegenheit zu benützen, und er war noch keine dreihundert Schritte weit gegangen, als ihm auch schon das ahnungslose Opfer in die mörderische Berechnung lief. Ein stattlicher älterer Herr grüßte ihn. „Der kommt wie bestellt, an dem übe ich’s aus“, dachte der Mörder. In diesem Augenblick war er schon ein solcher. Die Gelegenheit, sich schurkisch zu erweisen, machte ihn zum Schurken. Sie gingen zusammen an den Strand, und dort setzten sie sich, Sebastian ließ den Herren unter zarten Höflichkeitsbezeugungen vorn Platz nehmen, auf ein leeres Boot, wo beide in eine, man möchte fast sagen, aufrichtige Naturbewunderung fielen, wozu ein reizender, blauer Morgen Anlaß genug darbot. In aller Heimlichkeit zog Sebastian seinen Revolver aus der Tasche, achtete nicht eines schrecklichen Erbebens in seiner armen Seele, sondern schoß hinterrücks den Mann, der unbefangen auf das schöne Meer hinausschaute, tot, wonach er mit hastigen Händen in des Erschossenen Rock hineingriff, um ihn zu plündern. Zu seinem Entzücken (in welche Kategorie muß man ein so abscheuliches Entzücken tun?) fand er Banknoten, einen ganzen Haufen. Mit dem Leichnam ruderte er rasch ins Meer hinaus, dort draußen warf er ihn ins Wasser. Es war keine lebendige Seele in der Nähe gewesen. Kein Laut weit und breit. Er kehrte zurück.

Eine frühere Stimme hatte Sebastian zugerufen: „Elender!“; eine andere rief ihm nun zu: „Mörder!“ Und: „Ich bin verloren“, setzte er selber murmelnd hinzu. Er war wie zu einer Art von Stein geworden. Das Unermeßliche des Schlechten, das er verübt hatte, raubte ihm fast die Besinnung, er war einer Ohnmacht näher als der Überlegung des Schrittes, den er nun, wie aus etwas Mitternächtlichem heraus, unternahm, und der dahin zielte, sich zu verloben. Man staune nicht allzusehr. Einen Verzweifelten treibt es unwillkürlich zu neuen Verzweifeltheiten. Er selbst wußte kaum, was er tat, was er beabsichtigte zu tun. Eine Übermacht, eine übermächtige, furchtgejagte Ohnmacht trieb ihn zu dem neuen Verbrechen. Auf eine begangene Untat will die neue folgen, genau wie eine Wohltat die andere nach sich zieht. Da er gemordet hatte, zählte er nicht mehr zu den Vernünftigen. Wenn er nun also etwas Unvernünftiges zu tun im Begriff stand, so setzte er zuallerletzt sich selber in Erstaunen. Unvernünftige Handlungen erscheinen. Unvernünftigen nicht unvernünftig; Unmöglichkeiten kommen unmöglichen Leuten nicht unmöglich vor, und solch ein Verruchter war Sebastian schon, daß ihm eine neue Verruchtheit fast zu einem lebhaften Bedürfnis geworden war, falls eine Besinnung in ihm lebte und er noch nicht ganz und gar vom Dämon erfüllt war. Er ging mit eiligen Schritten, dem Scheine nach in jeder Hinsicht Herr seiner selber, in Wirklichkeit aber Knecht aller bösen Triebfedern, die begangene Ungeheuerlichkeit mit dem Mantel der neu zu vollführenden zu verdecken, nach dem Hause zu, worin im Schutze zartsinniger elterlicher Vorsicht und Achtsamkeit Emma Orelli wohnte, ein reiches schönes Mädchen, die dem jungen Mann bereits bei einer früheren passenden Gelegenheit erlaubt hatte zu hoffen, daß er ihr gefalle, da sie selber sich nicht hatte verbieten mögen, sich zu sagen, daß sie den Wunsch habe, begehrenswert auch ihm zu erscheinen. „Liebe ich ihn?“ hatte sie sich bereits einigemal, indem sie das reizende Köpfchen hatte hängen lassen, gefragt und war jedesmal bei dieser Frage so tiefsinnig, so nachdenklich geworden, daß es die Eltern merkten, die dann mit: „Was ist dir, mein Kind?“ an sie herangetreten waren. „Nichts, liebe Eltern, nichts“, hatte sie dann, hochrot wie die sommerlich prangende Rose im Gesicht, vergewissern wollen. Die Eltern hatten dann gelächelt. Jetzt schritt mit raschen Schritten, dem Tiger in Menschengestalt gleich, Sebastian auf das Haus zu, um sich im Sturm zu erklären, um dringend sich eine Erklärung zu holen.

Das schöne schlanke Mädchen, zu der Zeit gerade in voller blühender Entfaltung, dem Apfelbaum an Schneeweiß und üppigzarter Röte ähnlich, eine wunderbare menschliche Pflanze, so zart, und doch wieder so kräftig treibend, mit unter dem Sommergewand wie Täubchen hervorguckenden Füßen, die Arme so voll, das Wangenpaar ein Morgenhimmel, das Haar blond und reich, eine Gestalt, auf welche eine Fürstin noch stolz hätte sein dürfen, wenn Fürstinnen nicht nach höherer Schönheit trachten als nach weiblicher und äußerer (obwohl es vielleicht beim Weib keine höhere gibt), spazierte im Garten, unter dem Grün, durch dessen Blätterwerk die Sonne mit lieblichen Flecken auf die reizende Erscheinung fiel, als Sebastian anlangte und sich ihr alsogleich zu Füßen warf. „Nicht mehr länger“, rief er mit der so zu Herzen gehenden Stimme der Erschütterten aus, „ertrage ich und erdulde ich diese Ungewißheit, diese Unruhe. Mein verehrtes Fräulein, meine Angebetete! So sagen Sie mir doch, sagen Sie mir doch, ob Sie – nein, nein, nicht so, nicht so. Ich wollt’, ich hab’, ganz anders, ich, ich liebe Sie. Ach, wenn Sie wüßten. Und ich will, ich will jetzt wissen. Ich will wissen, ob ich der glücklichste oder ob ich der betrogenste, der verratenste, der unglücklichste Mann auf dem Erdboden bin. Erschrecke ich Sie? O nein, treten Sie nicht zurück. Treten Sie mich lieber mit Füßen, als von mir zurückzutreten. Retten, retten Sie mich aus – dem Abgrund...“ Er biß sich auf die Lippen. Fast hätte er zu viel gesagt. – „Stehen Sie doch auf. Mein Gott, was ist mit Ihnen? Sind Sie wahnsinnig?“ rief sie aus. In diesem Augenblick war Sebastian so sehr Sieger, daß er weit davon entfernt war, es zu ahnen. Jetzt liebte sie ihn. Sie bat ihn, ihr zu folgen. Eine Viertelstunde später schon überließ sie sich, glücklich darüber, daß ihr Geschick beschlossen sei, seiner Umarmung und seinen Küssen. Es brauchte nur der Einwilligung der Eltern, und sie erhielten sie. Der Verbrecher, so hoch gehoben, kannte sich selbst nicht mehr, er vergaß, wer er sei. Er lebte in einem Rausch, und wenn er nicht glücklich zu sein vermochte, so war er doch trunken durch seinen Sieg in der Liebe. Die Eltern gedachten sich freilich gelegentlich näher nach seinem bisherigen Leben zu erkundigen. Die guten alten Leute, nicht fähig, der Tochter den schönsten Wunsch zu verwehren, schüttelten ein wenig die Köpfe. Es werde ja wohl alles in Ordnung sein – Sebastian gefiel und mißfiel ihnen.