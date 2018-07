Inhalt Seite 1 — Silberne Monde Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Gegenstand sei für das Gedicht da und nicht das Gedicht für den Gegenstand, sagte T. S. Eliot. In Michael Guttenbrunners neuen Gedichten –

Michael Guttenbrunner: „Die lange Zeit“; Claassen Verlag, Hamburg; 75 S., 7,50 DM

– machen die Gegenstände sich stark und breit. Findet man bei dem Kärntner Außenseiter auch nicht das sanfte Melos, die dunkle Rhythmik, den weichen Wahnsinn Trakls, so ist er doch offensichtlich ein Nachfahr, besser, ein Wahlverwandter. Auch Rilke begegnet man gelegentlich; allerdings fehlt Guttenbrunner jedes lyrische Raffinement, und vielleicht war die Wahl seiner poetischen Paten geheim, geheim für ihn selber, vielleicht wußte er nicht, was es mit solchen Wendungen auf sich hat: „Im entlaubten Park / gehn flüsternde Schritte, / und in der Kerkerzelle, / gestreckt auf ein hartes Brett, / spielt der Gefangene / mit den Sternen des Himmels“; „... nach einer Insel, fern im Meer des Wahnsinns.“

Dabei sind die Themen überwiegend einfach und werden einfach dargeboten. Bäuerliches Österreich, archaischer Balkan, arkadisches Griechenland, lästige neue Welt, und er, Guttenbrunner, darin – unruhig, unzugehörig, schweifend, doch noch in der erzwungenen Fremde, als Soldat im Krieg, Gelegenheiten zu Gedichten ausmachend. Im Krieg, da sieht er die Leiber „gerötet von Blut“, sie bergen sich „im Abgrund der sterbenden Erde“, die Leichen sind wiederum „blutig“, und die Straßen sind „Straßen unendlicher Qualen auf denen der einzelne „eingezwängt in den Soldatenrock“ das Jenseits betritt. Nun, mögen das Floskeln sein, mit deren Hilfe ein lyrisch Gestimmter arglos auch in einer solchen Welt zurechtkommt; wenn er aber angesichts des „Leichenfeldes“ zu artikulieren vermag: Keines Sterblichen Wimper erträgt / solch würgendes Grauen dann bleibt nur die Annahme, daß er so etwas nie gesehen oder doch nie wahrgenommen hat. Mag er mit dem Leib dabeigewesen sein, mit den Sinnen nicht. Seine Wahrnehmungen sperrte jener Mechanismus, der dem Soldaten das Aushalten ermöglicht und den kein Dichter besitzt.

„Keines Sterblichen Wimper“ – was wollte er nur assoziiert wissen, als er das über sich brachte? Griechisches? Hölderlin? „Drum trinket, Augen...“? Muß man hinzufügen, daß diese Wimper nicht nur nicht „solch würgendes Grauen“, sondern überhaupt kein „würgendes Grauen“ ertragen kann?

Das Zitat ist bezeichnend. Guttenbrunner hantiert mit lyrischem Material, wenn er auch nicht kompiliert. Es kommt ihm anscheinend vor seinen Gegenständen in den Sinn und gerinnt ihm halt so zu Vers. Er arbeitet nicht freischaffend vor dem Erlebnis, der Erfahrung, der Emotion aus der Sprache, sondern er gewinnt Erlebnisse, Erfahrungen, Emotionen erst im Medium der Literatur. Allerdings gelingt ihm auch nicht, was da zusammenkommt, seiner Einbildungskraft vorzustellen. Wie sonst bringt er solche Sachen zuwege: „... eingebogen wie der Ungeborene / in der Scholle des Mutterschoßes“? (Alter Mythos, ja; aber woher das Ambiente nehmen, in dem er stimmt?) „Dein Leben ist mit allen Züchtigungen / auf breiter Front in einem Knaul gerollt“?

Schade, vieles ist so tüchtig gemeint, so freundlich gefühlt, so ernstlich gewollt – was hilft’s? Unbehagen etwa an der Welt, am politischen Spiel, in der Kultur bewirkt noch kein Gedicht: „Nun ist die Welt geteilt. / Zur Wiedervereinigung / fehlt nur der Führer. / Im Osten Notzucht, / im Westen Prostitution. / Und nichts gilt, / was sich nicht prostituiert. / Und neue Gefahr / blickt medusenhäuptig / aus Ost und West.“ Von dieser Art ließe sich vieles zitieren, und man fragt sich, weshalb es in Verse abgeteilt ist.