Carl Ludwig von Weizsäcker: Gedanken über unsere Zukunft. Drei Reden. Verlag Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen; 78 Seiten, 4,20 DM.

Diese drei Reden sind den Lesern der ZEIT zum größten Teil bekannt. Aber gerade von denen, die sie seinerzeit gehört oder in diesem Blatte gelesen haben, werden viele sie im Wortlaut zu besitzen wünschen. Weizsäcker legt dar, was er über die Zukunft des technischen Zeitalters denkt, was er von den Zusammenhängen von praktischer Politik und Wissenschaft hält; und schließlich beschäftigt er sich mit Gegenwartsfragen der deutschen Politik. Über die anregende Kraft der Weizsäckerschen Ausführungen braucht nachdenklichen Lesern der ZEIT nichts mehr gesagt zu werden. gri