F. R., Solingen

Das aus dem Jahre 1938 stammende „Gesetz zum Schutz des Namens Solingen“ bewahrt bis heute die weltberühmten Solinger Schneidwaren vor unerwünschter Konkurrenz. Der Name „Solingen“ ist gleichsam ein Patent. Der Schutz der Solinger Bürger vor den Begleiterscheinungen dieses Weltrufs liegt dagegen im argen; die Beschwerden über den pausenlosen Lärm der Hämmer in den Gesenkschmieden füllen Aktenordner.

Ein Blick auf den Bauzonenplan der Stadt offenbart die Wurzel des Übels: Von den 138 Solinger Gesenkschmieden liegen über einhundert auf Grundstücken, die eigentlich nur für Kleingewerbebetriebe oder Wohnhäuser vorgesehen sind. Die Eingaben an die Behörden tragen oft Unterschriften ganzer Hausgemeinschaften: „Seit Jahren wird die Fallhämmeranlage fast regelmäßig von 6.40 Uhr bis 18.20 Uhr betrieben. So können wir in unseren Wohnungen, selbst nach Feierabend, die Ruhe nicht finden, die wir zur Erhaltung unserer Gesundheit und Arbeitskraft benötigen. Wir bitten Sie, unverzüglich einzuschreiten ...“

Es kam in Solingen sogar zur Gründung einer „Interessengemeinschaft für Lärm- und Erschütterungsbekämpfung“. Im Rathaus verweisen die Stadtplaner, nach den Gründen des Bauwirrwarrs befragt, auf die Geschichte. Die ersten Fallhämmer entstanden als Familienbetriebe vor mehr als hundert Jahren. Unmittelbar hinter dem Wohnhaus lag die Werkstatt mit einem kleinen Hämmerchen. Den Meister und seine Familie focht der Lärm nicht an; Nachbarn hatten die meist außerhalb der Stadt liegenden Betriebe nicht. Doch die Stadtbevölkerung wuchs rasch. Schließlich wurden im Jahre 1929 die bis dahin selbständigen Gemeinden Ohligs, Wald, Höhscheid und Gräfrath der Stadt einverleibt.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde weiter gesündigt: Der Wohnungsbau war vordringlich, gewiß – aber Bau- und Planungsgesetze gab es vorerst nicht. „Es ist nicht unsere Schuld“, so argumentiert ein Solinger Unternehmer, „wenn wir heute zu Störenfrieden geworden sind, eine vorausschauende Stadtplanung hätte von vornherein Baugenehmigungen in unserer Nachbarschaft verweigern müssen.“

Bei der Stadtverwaltung rechnet man fürs erste mit einer gewissen Solidarität der Bürger: „Die Urbevölkerung ist das gewöhnt. Für den Solinger sind die Fallhämmer die Musik der Stadt!“ Gewisse Erfahrungen des Gewerbeaufsichtsamtes scheinen diese Ansicht zu bestätigen: „Es gibt Fälle von Phonzahlen, da wundern wir uns, daß sich keiner beschwert.“

Nicht so Wilhelm Maas, jun., der die Interessengemeinschaft der Lärm- und Erschütterungsgeschädigten vertritt: „Seit Jahren macht man auf unseren Köpfen Holz klein. Was der Bevölkerung, also den kleinen Leuten, alles zugemutet wird, geht einfach zu weit. Bei manchen Familien tanzen durch die Erschütterungen die Tassen im Küchenschrank. Wir bleiben solange tätig, bis wir einen greifbaren Erfolg sehen!“