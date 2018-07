Schauspiel von Vaclav Havel

Städtische Kammerspiele in Münster

Vor zwei Jahren war der damals erst sechsundzwanzigjährige Tscheche Vaclav Havel die Entdeckung der Berliner Festwochen. Sein Bühnenerstiing „Das Gartenfest“ verspottete auf sublime Weise den Phrasendrusch im totalitären Staats- und Familienleben. Außerdem enthielt das Stück einige Rollen, die in der „Werkstatt“ des Berliner Schiller-Theaters brillant gespielt wurden. Ohne Zweifel ist Barlogs Komödiantenarsenal reich genug, um das Beste auch aus Havels zweitem Stück, „Die Benachrichtigung“, herauszuholen. Das geschah im Dezember 1965. Wie aber nimmt sich solche „volksdemokratische“ Selbstkritik auf einer westdeutschen Bühne aus, besetzt mit Schauspielern, wie sie den Städtischen Bühnen in Münster in Westfalen zur Verfügung stehen?

Die „westdeutsche Erstaufführung“ (gesehen in einer Wiederholungsvorstellung) brachte zwei Überraschungen auf einmal. Die erste ist das Stück. „Die Benachrichtigung“ bedeutet dramaturgisch einen Schritt über „Das Gartenfest“ hinaus. Das will viel heißen, denn die Fabel basiert auf einem im Grunde absurden Einfall: In einem „Amt“ wird eine künstliche Sprache (Ptydepé) eingeführt, damit die Verwaltung exakter und ungetrübt von natürlichen Emotionen funktioniere.

Havel verbindet zwei Motive miteinander. Bei der Erlernung und Anwendung der Kunstsprache führt er diese auf amüsante Weise ad absurdum. Zum anderen glossiert er Neid, Ranküne und den von Servilität geölten Büromechanismus, Eigenschaften, wie sie große, besonders autoritär geführte Angestelltenbetriebe kennzeichnen. Mit erstaunlichem Geschick verwendet der Autor ein gewagtes Kunstmittel: Er läßt den zweiten Stückteil eine Strecke lang parallel zu dem ersten ablaufen. Indem nur die Personen ausgewechselt werden – der Direktor wird zum Stellvertreter, der Stellvertreter zum Direktor gemacht – gelingt eine frappierende Demaskierung der Apparatur. Als Glied eines solchen Apparates zeigt aber auch der Mensch, welches „Würstchen“ er ist.

Nicht zu Unrecht beruft sich Havel auf Kafka als seinen literarischen Ahnherrn. Zwar spielt „Die Benachrichtigung“ deutlich in der Tschechoslowakei von heute, mag das politische System auch nur als „die da oben“ apostrophiert werden. Aber das Stück hat Wert und Rang nicht minder für den nichtkommunistischen Westen – eben weil es, auf Kafkas thematischen Spuren, den Menschen schlechthin in der Entpersönlichung durch die anonymen Mächte unserer Zeit sichtbar macht. So ergibt sich der bemerkenswerte Fall, daß „Die Benachrichtigung“ sowohl in der Heimat des Autors als auch im freien Westen aufgeführt werden kann und – zum Unterschied von Ivan Klimas „Schloß“ (Düsseldorf) – von uns in vollem Umfang verstanden wird, uns angeht.

Freilich darf man die Aufführung nicht auf Ptydepe als einen „kabarettistischen“ Einfall abstellen. Dieses Stück will menschlich durchgespielt werden. Und das war die zweite Überraschung: In Münster gelang die Darstellung verblüffend präzis, konsequent und schauspielerisch reich facettiert. In dem Dramaturgen Rainer Antoine, der die Inszenierung verantwortete, steckt ein Regisseur. Man müßte das Dutzend beteiligter Schauspieler einzeln würdigen, sollte die Farbigkeit nachgezeichnet werden, mit der diese Aufführung Typen zu einem menschlichen Panorama vereinigte. Johannes Jacobi