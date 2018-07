Wechselstrom kann schon seit beinahe hundert Jahren mit Hilfe von Transformatoren in Wechselstrom gleicher Frequenz, beinahe beliebiger Spannung und entsprechender Stromstärke umgeformt werden. Direkte Umformung von Gleichstrom galt bisher als unmöglich, weil der gleichmäßige Stromfluß um jeden elektrischen Leiter ein gleichbleibendes magnetisches Feld ausbildet, das wegen seiner Unbeweglichkeit in einem zweiten Leiter keinen Sekundärstrom induzieren kann.

Eine Besonderheit bestimmter Supraleiter gestattet es jedoch, bei Temperaturen in der Nähe des absoluten Nullpunkts schwache Gleichströme mit zehn Prozent Wirkungsgrad direkt umzuformen. Das dafür erforderliche Gerät – eine einfache Anordnung äußerst dünner Schichten von Supraleitern und Isoliermaterial – ist ein Nebenprodukt der Grundlagenforschung über Supraleiter, mit der sich Dr. Ivar Giaever in einem amerikanischen Laboratorium der General Electric Company beschäftigt.

Der Gleichstrom-Transformator arbeitet in flüssigem Helium bei Temperaturen von unter minus 269 Grad Celsius oder weniger als vier Grad Kelvin. Bei so niedrigen Temperaturen werden viele Metalle und Metall-Legierungen supraleitend, das heißt: Sie verlieren den letzten Rest an elektrischem Widerstand. Einem magnetischen Feld gegenüber verhalten sich aber bei Tiefsttemperaturen nicht alle Supraleiter gleich. Während gewöhnliche Supraleiter – vom Typ I – bei tiefen Temperaturen ein magnetisches Feld vollständig verdrängen, gestatten Supraleiter vom Typ II den Magnetfeldern, in bestimmte Teile des supraleitenden Materials einzudringen. Es bilden sich sogenannte „flux spots“, in denen der magnetische Fluß erhalten bleibt.

Wenn man Gleichstrom durch einen Supraleiter vom Typ II schickt, bildet sich ein magnetisches Feld, dessen flux spots in Abhängigkeit von der Richtung des Gleichstroms in eine bestimmte Richtung durch den tiefgekühlten Supraleiter zu wandern beginnen. Diese wandernden flux spots induzieren in einem parallel zum ersten angeordneten zweiten Supraleiter einen sekundären Gleichstrom, wenn die Supraleiter nicht mehr als 25 millionstel Millimeter voneinander entfernt sind. Wie bei einem Wechselstrom-Transformator läßt sich die Spannung des Sekundärstroms erhöhen oder erniedrigen, je nachdem ob man mehrere Sekundärleiter oder mehrere Primärleiter miteinander koppelt.

Um die geringen Abstände zu gewährleisten, verwendet Dr. Giaever Metall- und Halbleiterfilme, die auf Glas als Trägersubstanz aufgedampft sind. Die Supraleiter sind Zinnfilme von etwa einem zehntausendstel Millimeter Dicke, zwischen denen sich eine isolierende Schicht aus Siliziumdioxyd von nur einem hunderttausendstel Millimeter Stärke befindet.