Zu jeder Zeit entsprach es dem nationalen Verantwortungsgefühl der Liberal Demokratischen Partei Deutschlands erfüllt sind und es getreu den besten Traditionen des deutschen Bürgertums als ihre unabdingbare Pflicht ansehen, einen Beitrag zum glückhaften Aufstieg unseres Volkes zu leisten, dessen würdiger Platz in der Familie der Völker allein durch sein Handeln für die Befestigung des Friedens und das Wohl der Menschheit bestimmt wird.

Wir Liberaldemokraten sind bereit, mit der FDP über Wege zur Entspannung in Deutschland und zur Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten zu sprechen. Dabei werden wir, wie in all den Jahren, die Suche nach Gemeinsamkeiten im Interesse der Sicherung des Friedens und des Abbaus des Kalten Krieges in den Mittelpunkt unserer Bemühungen stellen. Wir- haben mit Interesse zur Kenntnis genommen, daß Sie kürzlich in Michelstadt im Odenwald erklärt haben, Ihre Partei sei bereit, mit uns in ein solches Gespräch einzutreten. Das läßt mich erwarten, daß Sie meinen Vorschlag zustimmend aufnehmen, Besprechungen zwischen den Führungsspitzen der LDP und der FDP zu beginnen. Diese Zusammenkünfte könnten im Wechsel in der DDR und in der Bundesrepublik stattfinden und bei beiderseitigem guten Willen zu nützlichen Ergebnissen führen.

Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie mir Ihren Vorschlag für Zeitpunkt und Ort der ersten Begegnung übermitteln würden.

Mit vorzüglicher Hochachtung Der FDP Bundesvorstand erörterte am 22. April 1966 den Offenen Brief des Zentralvorstandes der LDP und beschloß folgende Antwort: Die Freie Demokratische Partei bekennt sich sich zu dem Verfassungsauftrag des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, in freier Selbstbestimmung die Einheit Deutschlands in Freiheit zu vollenden. Dieser Verfassungsauftrag ist Grundlage unserer Deutschlandpolitik, die auf die Wiederherstellung eines einheitlichen deutschen Staates gerichtet ist. Diese Politik schließt die Anerkennung eines "anderen" deutschen Staates aus.

Auf dem Eisenacher Parteitag der LDP im Jahre 1947 sprachen Professor Dr. Theodor Heuss und Dr. Wilhelm Külz. Im Jahre 1956 haben daran anknüpfend die damaligen Bundestagsabgeordneten Dr. Erich Mende und Walter Scheel und der damalige Landtagsabgeordnete Wolfgang Döring den Versuch unternommen, mit Vertretern der LDP Gemeinsamkeiten in den Grundfragen der deutschen Politik festzustehen. Die Gespräche ergaben, daß die Führung der LDP weder willens noch in der Lage war, eine selbständige und unabhängige Politik zu vertreten. Die seitdem abgegebenen Erklärungen des Zentralvorstandes der LDP haben diesen Eindruck nur noch verstärkt. Die LDP beugte sich damals dem Willen der SED und lehnte unsere Vorschläge ab, gemeinsame öffentliche Versammlungen in beiden Teilen Deutschlands durchzuführen. Die Freie Demokratische Partei wird mit dem Zentralvorstand der LDP keine Besprechungen führen, solange nicht erkennbar ist, daß die LDP solche Gespräche in Unabhängigkeit und eigener Verantwortung führen kann.

Die Freien Demokraten sind davon überzeugt, daß der weitaus größte Teil der Mitglieder und Anhänger der LDP nach wie vor eine freiheitliche Lebensordnung in ganz Deutschland wünscht und dies auch öffentlich bekunden würde, wenn ihm dazu die Möglichkeit gegeben wäre. Diesen Mitgliedern und darüber hinaus der ganzen Bevölkerung im anderen Teil Deutschlands unsere Auffassungen über die Grundfragen der deutschen Politik darzulegen, ist unser Ziel. Dazu bedarf es keiner Verhandlungen. Die Veranstaltung in Bad Homburg, in der Vertreter der LDP Gelegenheit hatten, in aller Öffentlichkeit und Freiheit ihre Meinungen vorzutragen, ist ohne Verhandlungen zwischen den Führungsspitzen der Parteien zustande gekommen. Wir würden es begrüßen, wenn im Gegensatz zu 1956 jetzt Vertretern der Freien Demokratischen Partei die Möglichkeit eröffnet würde, in öffentlichen, frei zugänglichen Veranstaltungen bei voller Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen in beiden Teilen Deutschlands über die entscheidenden Fragen der deutschen Politik zu 1 sprechen.

Diese Politik ist gerichtet auf die Sicherung des Friedens in Europa und auf die Wiederherstellung der deutschen Einheit.