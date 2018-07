Inhalt Seite 1 — Im Visier: der Senat Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Reise, die General de Gaulle in dieser Woche in nordfranzösische Städte führte, verlief nicht ganz so, wie sie verlaufen sollte. In Lille, wo er vor 75 Jahren geboren wurde, wollte er sich – nach eigenen Worten – „in seine Vergangenheit versenken“, und der Prediger in der Messe half ihm dabei. Pater de Gail über de Gaulle, an Geburt und Taufe erinnernd: „Dies Kind, das ein blendender Soldat werden würde und in dem in der Folgezeit der Kriegsmann durch den Staatsmann abgelöst wurde...“

Dieser Staatsmann freilich hat in der Gegenwart nicht das Glück, vom Bürgermeister seiner Vaterstadt, Augustin Martin, der den Gewerkschaften nahesteht, bewundert zu werden. Zwar fügte das Stadtoberhaupt, mit einer Schärpe angetan, wie es der Brauch ist, sich der Begleitung des Generals an, zwar stand er nur fünf Schritte vom Staatschef entfernt vor dem „Ehrenmal der Opfer der Deportation“, doch wurde ihm „die Ehre eines Händedrucks“, wie er sagte, nicht zuteil. Obwohl der General am Morgen inmitten der Gläubigen die Kommunion empfangen hatte, war er zur versöhnenden Geste nicht bereit, noch nicht. Die beiden Herren blieben einander Luft. Übrigens hatten die Omnibusfahrer den Präsidenten durch einen Streik begrüßt.

In Dünkirchen, der nächsten Etappe, empfingen ihn die Hafenarbeiter gleichfalls mit einer Streikdemonstration. Doch würde man sich täuschen, sähe man im Protest der Liller Fahrer und der Dünkirchener Arbeiter vornehmlich eine politische Aktion. Ihr Unternehmen stand unter der Parole: „Charlot, des sous!“ Auf Gehalts- und Lohnaufbesserungen kam es ihnen an.

Als de Gaulle in Lille die große Industriemesse eröffnete, hatte er eine Überraschung für die Zuhörerschaft bereit, die diesmal nicht, wie auf anderen Reisen, aus Volksmassen bestand. Nicht die Marktplätze waren das Forum, sondern festliche Säle, wo es Empfänge und Audienzen gab. Hier nun, in Lille, war’s ein Bankett, und der Staatschef sagte: „Zukünftig sollten wir wohl in einer einzigen Körperschaft die Repräsentanten der örtlichen Gemeinschaften und der regionalen Kräfte mit denen der großen wirtschaftlichen und sozialen Organismen vereinen...“

Was hieß das? Das Wort „Senat“ fiel ausdrücklich nicht. Und doch wußte jeder, daß eine Reform eben dieser Zweiten Kammer gemeint war – ein Plan, den de Gaulle nicht wieder geäußert, nicht einmal angedeutet hatte, seitdem die letzte Präsidentenwahl ihm weniger Stimmen als erhofft, eingetragen hatte.

Die „Reform“ – praktisch: die Entmachtung oder gar Auflösung – des Senats ist eine langgehegte Absicht de Gaulles. Doch bleibt die Frage, wie dies geschehen könne, da der Senat doch als Vertretung der Provinzen der Republik in der Verfassung (Artikel 24) fest verankert ist. Verfassungsänderung? Also Referendum?

Im Palais Luxembourg, dem Sitz des Senats, haben – anders als im Palais Bourbon, dem Parlament – die Anti-Gaullisten die Mehrheit. Zu ihnen gehört Jean Lecanuet, der Senator von Rouen, der soeben in Lyon die Gründung seiner demokratischen und unter europäischen Fahnen streitenden Partei der Mitte ausrief. Und vom Senatspräsidenten Monnerville sagt man mit Recht, daß er dem General in „echter Feindschaft verbunden“ sei. Ein anti-gaullistischer Senat neben einem pro-gaullistischen Parlament, das ist mehr, als ein de Gaulle ertragen kann.